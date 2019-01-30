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Военные пробили протоку на реке Бурее (видео)

Военные пробили протоку на реке Бурее (видео)
Фото: function.mil.ru

Военные инженеры Восточного военного округа провели масштабный подрыв слоя скальных пород в районе бурейской аномалии. На этот раз использовано более 56 тонн тротила. Удалось образовать канал, который на данный момент на 2,5–3 метра ниже уровня льда.

За время подрывных работ, глубина, на которую удалось войти в скальные породы, составила 17 метров от первоначального уровня, длина – 145 метров, ширина – около 35 метров. В районе подрыва скальных пород проводятся мероприятия по расчистке и выравниванию канала с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работа ведется в три смены.

Всего к выполнению задач по расчистке русла Буреи привлечено около 540 человек, задействовано 46 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», сообщает пресс-служба ВВО.

Военным продолжает помогать амурская авиабаза. 29 января воздушным судном были завезены к месту дислокации военнослужащих генераторы, стройматериалы, продукты питания и ГСМ. Также к месту подрывов были доставлены гидролог и геолог. Амурские спасатели дежурят на подъездных дорогах к водохранилищу и на набережной Талакана.

Всего за период с 22 по 29 января инженерными войсками МО РФ проведено 5 подрывов, израсходовано 129 тонн взрывчатых веществ. Обрушение скального массива в русло Буреи произошло 11 декабря.

Видео: ВВО

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#военные #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    вода то пошла?

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Ну вот, инженерные войка справляются, и нет нытья, но судя по укупорке взрывчатки, используют со складов НЗ, тоесть это еще и утилизация, умно(((

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