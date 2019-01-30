15-летней Даше из Благовещенска срочно требуются деньги на лечение в Москве

Жительница Благовещенска просит помочь ей отвезти дочь в Москву. 4 февраля ребенка ждут в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

У 15-летней Даши Давыдовой медуллоэпителиома – это редкая высокозлокачественная опухоль. Девочка заболела в 2014 году. Пришлось удалить правый глаз и пройти семь курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Сейчас Даше нужна реабилитация в Москве. На приобретение авиабилетов по маршруту Благовещенск – Москва требуется 50 000 рублей. «29 января нам позвонили из Фонда социального страхования и сказали, что возможен проезд только на железнодорожном транспорте. Учитывая расстояние, мы просто не успеваем на обследование. Если сейчас мы не попадаем на указанное время, то запись на МРТ только за два месяца. То есть раньше, чем через два месяца, мы не сможем пройти назначенное обследование», – объясняет Дашина мама Светлана Владимировна.

Даша и ее мама будут благодарны за любое пожертвование. Перевести посильную сумму можно на карту Сбербанка, номер 6390 0203 9000 9010 26 (Давыдова Светлана Владимировна, мама). Карта привязана к телефону мамы: +7-914-040-49-16. Ее основной номер: +7-963-818-66-40.