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30января
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Амурские фермеры надоили в прошлом году более 11 тысяч тонн молока

Амурские фермеры надоили в прошлом году более 11 тысяч тонн молока
Фото: ru.depositphotos.com

Амурский минсельхоз подвел итоги развития фермерских хозяйств молочного направления. В 2018 году более 110 крестьянских (фермерских) хозяйств молочного направления, по данным Амурстата, произвели 11,4 тысячи тонн молока (109,6 % к 2017 году).

Кроме того, в рамках реализации мероприятий по программе «Начинающий фермер и семейные животноводческие фермы» наблюдается рост не только производства молока, но и поголовья коров на 107 % к уровню прошлого года. По состоянию на 1 января 2019 года, в фермерских хозяйствах насчитывается 7 723 голов (нетели, телки и коровы), 2 468 из них дойные.

76 хозяйств молочного направления получили грантовую поддержку в разные годы, благодаря чему многие смогли увеличить производство молока. Наивысших результатов добилось фермерское хозяйство ИП Сенотрусова Е.С., где от каждой коровы надоили по 5 292 килограмма молока.

В целях комплектования фермерских хозяйств поголовьем крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом по продуктивности в 2018 году хозяйствам было поставлено 272 головы нетелей, телок и ремонтных бычков (молодняк, предназначенный для пополнения стада взамен выбывших животных) из хозяйств области и Красноярского края, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#животные #сельское хозяйство

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