Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

Выявлена неожиданная опасность домашних кошек

Выявлена неожиданная опасность домашних кошек
Фото: Амур.инфо

Ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании выяснили, что токсоплазма Toxoplasma gondii, которая является паразитом представителей семейства и других млекопитающих может вызывать шизофрению у людей. В особую группу риска входят домашние кошки.

Токсоплазма, относящаяся к протистам, обитает в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, включая мозг. Этот организм вызывает токсоплазмоз – заболевание, обычно протекающее в легкой форме, но становящееся опасным при пониженном иммунитете.

Паразит может влиять на поведение хозяина – например, у зараженных грызунов исчезает страх перед кошками, что повышает вероятность быть съеденными ими, и это, в свою очередь, облегчает попадание токсоплазмы в организм основного хозяина.

Считается, что у зараженных людей, которые составляют половину населения Земли, тоже увеличивается склонность к риску и тревожность, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 23

#животные #здоровье

распечатать


Общество

15-летней Даше из Благовещенска срочно требуются деньги на лечение в Москве
Общество

Амурские фермеры надоили в прошлом году более 11 тысяч тонн молока
Происшествия

В Архаринском районе поймали браконьеров с добычей
Происшествия 12

Жительница Благовещенска: в городе невозможно пройти рентгеновское исследование
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь