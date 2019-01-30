Выявлена неожиданная опасность домашних кошек

Ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании выяснили, что токсоплазма Toxoplasma gondii, которая является паразитом представителей семейства и других млекопитающих может вызывать шизофрению у людей. В особую группу риска входят домашние кошки.

Токсоплазма, относящаяся к протистам, обитает в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, включая мозг. Этот организм вызывает токсоплазмоз – заболевание, обычно протекающее в легкой форме, но становящееся опасным при пониженном иммунитете.

Паразит может влиять на поведение хозяина – например, у зараженных грызунов исчезает страх перед кошками, что повышает вероятность быть съеденными ими, и это, в свою очередь, облегчает попадание токсоплазмы в организм основного хозяина.

Считается, что у зараженных людей, которые составляют половину населения Земли, тоже увеличивается склонность к риску и тревожность, сообщает «Лента.ру».