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30января
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сегодня, 17:06 0

Елена Пастухова может стать советником амурского губернатора

Елена Пастухова может стать советником амурского губернатора
Фото: Амур.инфо

Елена Пастухова может стать советником губернатора Амурской области по культуре. Информацию об этом Амур.инфо сообщил заслуживающий доверия источник. В телефонном разговоре ее подтвердила и сама Елена Ивановна.

Планируется, что Елена Пастухова на общественных началах будет курировать вопросы культуры. Что касается ее работы в должности директора Амурского областного краеведческого музея, то к обсуждению этого вопроса областные власти могут вернуться в феврале.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 января стало известно, что срочный трудовой договор с Еленой Пастуховой в министерстве культуры решили не продлевать.

«После окончания действия трудового договора и в связи с выходом на пенсию по обоюдному согласию было принято решение о переходе Елены Ивановны на другую работу», – сообщалось на сайте правительства Амурской области.

18 января Елене Пастуховой позвонил амурский губернатор Василий Орлов и предложил вернуться на должность. Елена Ивановна сообщила, что приняла это предложение. Но 23 января появилась информация о том, что Елена Пастухова простилась с коллективом областного музея.

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#губернатор #культура

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