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В Челябинске заключенный зашил себе рот

В Челябинске заключенный зашил себе рот
Фото: Амур.инфо

В исправительной колонии № 2 в Челябинске заключенный зашил себе рот. На такой поступок он пошел из-за того, что его не пустили на свидание.

По словам правозащитницы Валерии Приходькиной, к заключенному на согласованное свидание в кафе приехала женщина из Сочи, однако начальник учреждения отказался давать разрешение на встречу по неизвестным причинам. Мужчина выразил возмущение, из-за чего позже был избит сотрудниками дежурной части колонии.

В знак протеста он зашил себе рот, объявил голодовку и потребовал встречи с прокурором. В настоящее время потерпевший находится в отряде.

12 сентября 2017 года двое осужденных исправительной колонии № 9 в Калининграде зашили себе рты в знак протеста против действий администрации. Один из них пожаловался на отсутствие свиданий с женой и ребенком, которых не видел около двух лет. Кроме того, мужчина сообщил своему адвокату о пытках со стороны сотрудников колонии, сообщает GFAclaims.com.

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#жизнь #происшествия

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