Национальную программу развития Дальнего Востока представят Путину на ВЭФ-2019

Национальную программу развития Дальнего Востока планируют представить президенту РФ Владимиру Путину в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке.

Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы сейчас анализируем национальные проекты и разбираемся, достаточно ли средств предусмотрели для каждой территории по здравоохранению, образованию, культуре, спорту. Мы стыкуем заявки министерств с заявками регионов. Разбираемся, что не вошло. Мы хотим эти средства, объекты, мероприятия, которые не вошли в национальные проекты, включить в Национальную программу развития Дальнего Востока, которую будем докладывать здесь в сентябре на Восточном экономическом форуме Владимиру Путину», – отметил Трутнев.

Поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года президент дал в своем выступлении на заключительном заседании ВЭФ-2018. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России, сообщает ТАСС.