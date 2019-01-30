Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:55 0

Национальную программу развития Дальнего Востока представят Путину на ВЭФ-2019

Национальную программу развития Дальнего Востока представят Путину на ВЭФ-2019
Фото: minvr.ru

Национальную программу развития Дальнего Востока планируют представить президенту РФ Владимиру Путину в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке.

Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы сейчас анализируем национальные проекты и разбираемся, достаточно ли средств предусмотрели для каждой территории по здравоохранению, образованию, культуре, спорту. Мы стыкуем заявки министерств с заявками регионов. Разбираемся, что не вошло. Мы хотим эти средства, объекты, мероприятия, которые не вошли в национальные проекты, включить в Национальную программу развития Дальнего Востока, которую будем докладывать здесь в сентябре на Восточном экономическом форуме Владимиру Путину», – отметил Трутнев.

Поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года президент дал в своем выступлении на заключительном заседании ВЭФ-2018. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России, сообщает ТАСС.

Просмотров всего: 203

#Дальний Восток #российская власть

распечатать


Власть 13

39 сотрудников полпредства ДФО будут уволены
Общество 2

На субсидирование авиаперевозок для ДФО выделят еще 5,2 миллиарда рублей
Общество 6

ОНФ соберет жалобы россиян на мусорную реформу и передаст президенту
Экономика 3

Амурским аграриям для развития необходимо снижение железнодорожных тарифов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь