В Архаринском районе поймали браконьеров с добычей

В полях Архаринского района с поличным поймали браконьеров. Двое жителей села Северное попались с ножом над еще теплой тушей косули. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Факт браконьерства выявили в ходе рейда служащих управления в охотугодьях общества охотников и рыболовов, в 10 километрах от села Северное Архаринского района. В момент задержания двое местных жителей занимались разделкой незаконно добытой косули.

«По предварительной информации, косуля была добыта с автомобиля УАЗ – рядом обнаружены следы машины, а у животного имеется огнестрельное ранение из нарезного оружия. На место происшествия сразу же были вызваны сотрудники полиции, составлены материалы. Продукция охоты и нож у нарушителей изъяты», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

За незаконную охоту браконьерам предстоит ответить перед судом. Помимо достаточно серьезных санкций, вплоть до лишения свободы, им придется выплатить крупную сумму компенсации за ущерб, нанесенный природе области. Добытый самец обойдется им в 120 тысяч рублей.