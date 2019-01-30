В благовещенском парке Дружбы закрыли площадку с турниками

Благовещенец, по привычке пришедший в парк Дружбы позаниматься на турниках, обнаружил, что площадка закрыта на замок. Оказалось, закрыть вход на территорию пришлось из-за последствий собачьих прогулок.

«Я тренируюсь зимой. Неделю назад все было открыто, я приходил, занимался. А вчера днем была хорошая погода, я побегал и дай, думаю, позанимаюсь на турниках. Вход закрыт, замок висит, почему – непонятно», – рассказал житель Благовещенска Михаил Перов. По словам молодого человека, зимой на турниках занимаются немногие. Никаких работ на площадке не проводят.

Оказалось, что закрыть вход на спортплощадку пришлось из-за того, что ее территорию загадили собаки. «К нам обратились люди, которые занимаются спортом, пожаловались на засилье собак, которые загадили площадку, людям неприятно заниматься. Попросили закрыть вход. Мы дали им ключи от замка. Михаил может обратиться в приемную ОКЦ по номеру 99-19-02 или в административное здание прямо в парке Дружбы. Там всегда есть работники, они приходят рано и могут дать ему ключ», – объяснила директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова. Весной вход на площадку откроют для всех.