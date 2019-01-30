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30января
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В благовещенском парке Дружбы закрыли площадку с турниками

В благовещенском парке Дружбы закрыли площадку с турниками
Фото: www.amur.info

Благовещенец, по привычке пришедший в парк Дружбы позаниматься на турниках, обнаружил, что площадка закрыта на замок. Оказалось, закрыть вход на территорию пришлось из-за последствий собачьих прогулок.

«Я тренируюсь зимой. Неделю назад все было открыто, я приходил, занимался. А вчера днем была хорошая погода, я побегал и дай, думаю, позанимаюсь на турниках. Вход закрыт, замок висит, почему – непонятно», – рассказал житель Благовещенска Михаил Перов. По словам молодого человека, зимой на турниках занимаются немногие. Никаких работ на площадке не проводят.

Оказалось, что закрыть вход на спортплощадку пришлось из-за того, что ее территорию загадили собаки. «К нам обратились люди, которые занимаются спортом, пожаловались на засилье собак, которые загадили площадку, людям неприятно заниматься. Попросили закрыть вход. Мы дали им ключи от замка. Михаил может обратиться в приемную ОКЦ по номеру 99-19-02 или в административное здание прямо в парке Дружбы. Там всегда есть работники, они приходят рано и могут дать ему ключ», – объяснила директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова. Весной вход на площадку откроют для всех.

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#спорт

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    В начале декабря уже было закрыто.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    54 минуты назад

    Михаил притормаживает)))

  • Румит

    Румит
    49 минут назад

    Организуйте место для выгула собак и все будет в порядке.

  • Sah

    Sah
    47 минут назад



    пожаловались на засилье собак, которые загадили площадку, людям неприятно заниматься.



    а где дворник?

    нахер объекты строить если на их обслуживание нет денег

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    42 минуты назад

    Румит

    Организуйте место для выгула собак и все будет в порядке.



    Убирайте за псинами говно и будет все в порядке.

  • Разиня

    Разиня
    40 минут назад



    Весной вход на площадку откроют для всех.



    и для людёв и для собачьёв?



    Организуйте место для выгула собак и все будет в порядке.



    рядом там место для выгула с куполами - туда и водите своих блоховозов сцать и срать. посмотрим сколько вам лет строгоча впаяют за осокрбление чувств.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 минуты назад

    А весной откроют и собаки там туалетиться не будут?

    Бред какой то выдумали.

  • Noir

    Noir
    53 секунды назад

    Что-то слишком надумана история про собак, куда вероятнее что скоро будку с контролером поставят.

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