39 сотрудников полпредства ДФО будут уволены

Полномочный представитель президента в ДФО президента Юрий Трутнев сообщил журналистам, что три четверти сотрудников полпредства планируется уволить. Вместо них во Владивостоке примут на работу новых специалистов. Кадровые изменения произойдут в связи с переездом федеральных структур в новую столицу Дальнего Востока.

«Полпредство должно переехать в числе первых. Мы должны показать пример. Мы переедем сейчас в те помещения, которые максимально для этого готовы... Скорее всего, будут использованы часть административных зданий ДВФУ. Чтобы не затрагивать учебный процесс и аудитории. Это временно», – цитируют Трутнева РИА Новости.

По его словам, на остров Русский поедут не более 25 % работающих в полпредстве, 75 % – не поедут.

«Мы будем набирать их здесь. Было бы невежливо и неуважительно переехать сюда тем составом… Такая ротация на госслужбе помогает профилактировать коррупцию. 75 % будем набирать на территории Владивостока», – сообщил полпред.

Всего планируется уволить 39 человек. «Если они обладают достаточной квалификацией, то быстро найдут себе работу», – отметил Трутнев.

Полпред заявил, что такие же предложения озвучат коллегам из других федеральных ведомств, а они сами будут решать, сколько человек оставить.

Как сообщало Амур.инфо, в декабре президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.