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30января
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сегодня, 15:30 13

39 сотрудников полпредства ДФО будут уволены

39 сотрудников полпредства ДФО будут уволены
Фото: dfo.gov.ru

Полномочный представитель президента в ДФО президента Юрий Трутнев сообщил журналистам, что три четверти сотрудников полпредства планируется уволить. Вместо них во Владивостоке примут на работу новых специалистов. Кадровые изменения произойдут в связи с переездом федеральных структур в новую столицу Дальнего Востока.

«Полпредство должно переехать в числе первых. Мы должны показать пример. Мы переедем сейчас в те помещения, которые максимально для этого готовы... Скорее всего, будут использованы часть административных зданий ДВФУ. Чтобы не затрагивать учебный процесс и аудитории. Это временно», – цитируют Трутнева РИА Новости.

По его словам, на остров Русский поедут не более 25 % работающих в полпредстве, 75 % – не поедут.

«Мы будем набирать их здесь. Было бы невежливо и неуважительно переехать сюда тем составом… Такая ротация на госслужбе помогает профилактировать коррупцию. 75 % будем набирать на территории Владивостока», – сообщил полпред.

Всего планируется уволить 39 человек. «Если они обладают достаточной квалификацией, то быстро найдут себе работу», – отметил Трутнев.

Полпред заявил, что такие же предложения озвучат коллегам из других федеральных ведомств, а они сами будут решать, сколько человек оставить.

Как сообщало Амур.инфо, в декабре президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    месть за выборы

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    И какуя помощь от этого полпредства народанаселению Дальнего Востока?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Странно, а вот КОНь не брезгует приезжать на новое место со старой клячей командой.

  • серега1

    серега1
    1 час назад

    вот его и поменялиб он квалифицированный быстро найдет себе работу

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    прям даже интересно - что это за специалисты, если легко можно уволить 39 человек и в другом городе с легкостью их набрать. дворники чтоли...

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    обычно коней на переправе не меняют. если он к своим людям так относится, то весьма понятно, что он о всем ДВ думает.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Nikodimобычно коней на переправе не меняют. если он к своим людям так относится, то весьма понятно, что он о всем ДВ думает.


    С чего ты взял, что это их кони? Мож там просто кофеноски, че их таскать за собой? Приморские тож справятся.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Геральт

    прям даже интересно - что это за специалисты, если легко можно уволить 39 человек и в другом городе с легкостью их набрать. дворники чтоли...



    Кстати если госдуму разогнать то никто даже не заметит, а набрать новую вообще проблем нет. Но в данном случае скорее всего начальники переехали, а рабочих коняжек наберут на месте.

  • Tempest EL

    Tempest EL
    1 час назад

    «Если они обладают достаточной квалификацией, то быстро найдут себе работу», – отметил Трутнев. Хорошо крякать, когда не тебя увольняют.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    А по какой статье ТК их уволят? Сокращение штатов, как бы не подходит, ведь 75% полпредства будут набирать на те же должности, но, во Владивостоке.

  • Румит

    Румит
    39 минут назад

    Такая ротация на госслужбе помогает профилактировать коррупцию. 75 % будем набирать на территории Владивостока», – сообщил полпред.

    Почему бы не объявить конкурс на эти места по всему ДФО. Я так думал что в представительстве должны работать профессионалы из всех субъектов округа. Или он будет набирать из победителей конкурса "Лидеры России", которые проживают в Владике.

  • P.N.

    P.N.
    17 минут назад

    39 сотрудников про которых говорится живут в Москве, зачем их во Владивосток тащить?

    И вообще 2/3 полпредства и минвостокразвития живет в Москве и от туда улучшают жизнь на ДВ.

  • п. адвоката Кулагина

    п. адвоката Кулагина
    5 минут назад

    Kadet_84

    А по какой статье ТК их уволят? Сокращение штатов, как бы не подходит, ведь 75% полпредства будут набирать на те же должности, но, во Владивостоке.



    Сейчас я вероятно открою вам огромный секрет, но правоотношения указанных специалистов с их нанимателем, регулируются ТК исключительно в части не урегулированной положениями закона о государственной гражданской службе.

    Ну а по существу, людей просто вышвырнули на улицу, разменяв как одну из составляющих грандиозного плана по перемещению КОН из одного уютного кожаного кресла в другое.

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