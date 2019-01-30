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сегодня, 15:10 12

Жительница Благовещенска: в городе невозможно пройти рентгеновское исследование

Жительница Благовещенска: в городе невозможно пройти рентгеновское исследование
Фото: ru.depositphotos.com

Жительница Благовещенска обратилась в редакцию ИА «Амур.инфо» с проблемой: в столице Приамурья ребенку не делают рентген по медицинскому полису. Аппарат в одной поликлинике сломался, пациентов отправляют в другую. Но и там сделать снимок не смогли.

«У меня двое детей, мы относимся к детской поликлинике № 4. Ортопед направила ребенка на рентген позвоночника, коленного сустава и стоп. Мы обратились в нашу поликлинику и узнали, что рентген-аппарат в четвертой поликлинике не работает уже шесть месяцев! Нам посоветовали обратиться по полису в поликлинику № 2, там есть рентген. Обратились, но услышали, что аппарат перегружен, делают только снимки пазух носа. Потому что от гайморита умереть можно, а от плоскостопия еще никто не умирал», – рассказывает Елена Фендрикова.

В Благовещенске есть возможность пройти обследование платно. По приблизительным подсчетам, Елене Викторовне потребовалось бы около 3 000 рублей. «Я могу себе позволить сделать рентген ребенку. Сделаю рентген, а потом в поликлинике не будет лора, потом перестанут делать анализы крови и мочи. А налоги я хорошие плачу… Не отбирайте тот минимум, который вы нам даете. Аппарат очень нужен в поликлинике», – говорит женщина. Желая разобраться, почему не восстанавливают работу рентген-аппарата, она позвонила на горячую линию минздрава и оставила обращение на сайте правительства Амурской области.

Тем временем ситуацию прокомментировала главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова. Ирина Николаевна рассказала, что в декабре в поликлинику № 2 пришел новый аппарат, старый начали демонтировать. Он работал, но часто ломался. «Два месяца – не полгода! – ушло на то, чтобы мы поставили новый аппарат, провели все испытания и провели работу в так называемом тестовом режиме. Работа проходила в январе, но она не была полноценной, как положено», – объясняет главврач.

«29 декабря сломался аппарат, который находится в стационаре (аппарат обслуживал поликлинику № 4 – Прим.ред.). В конце февраля ожидаем приезда специалиста завода "Электрон". Местные специалисты не смогли сделать этот аппарат. Поэтому приедет специалист из Санкт-Петербурга, с завода-производителя этого аппарата, заменит необходимые детали. Они уже приезжали, смотрели, выявили дефекты. На сегодняшний день аппарат в поликлинике № 2 работает на полную мощность», – сообщила Ирина Николаевна.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    Жительница Благовещенска ещё к тому же и врет! Не 6 месяцев рентген не работал, а 2!

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Хончо

    Жительница Благовещенска ещё к тому же и врет! Не 6 месяцев рентген не работал, а 2!



    И не в четвертой поликлинике, а во второй.

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Данная статья правокацинная, два дня назад спокойно прошел обследование на Богдано Хмельницкого.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Nebo

    Данная статья правокацинная, два дня назад спокойно прошел обследование на Богдано Хмельницкого.



    Богдано? Это кто?

  • Berserk

    Berserk
    2 часа назад

    Бедный Богдан стал средним родом ==> Богдано

  • Berserk

    Berserk
    2 часа назад

    Лосино-островская, жёлто-красная. Богдано-Хмельницкого. Я понял. О - это соединительная гласная в слове:)))))

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Nebo

    Данная статья правокацинная, два дня назад спокойно прошел обследование на Богдано Хмельницкого.



    сильно жестко - даже для комментария.



  • Alisa-3

    Alisa-3
    1 час назад

    А разве на Б-Хмельницкого делают что-то кроме флюрки?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    В итоге замкнутый круг: тут не работают, там не далают, но вы туда идите, а тут не работает совсем немного всего 2 месяца и еще месяц точно не заработает.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Лаконика

    Хончо

    Жительница Благовещенска ещё к тому же и врет! Не 6 месяцев рентген не работал, а 2!



    И не в четвертой поликлинике, а во второй.



    И не в Благовещенске, а в Саратове...



  • Пришлый

    Пришлый
    1 час назад

    Oldlord

    Лаконика

    Хончо

    Жительница Благовещенска ещё к тому же и врет! Не 6 месяцев рентген не работал, а 2!



    И не в четвертой поликлинике, а во второй.



    И не в Благовещенске, а в Саратове...



    и вообще это был не рентген, а банкомат

  • Румит

    Румит
    33 минуты назад

    В конце февраля приедет специалист из Петербурга. А что у нас на Дальний восток кроме как пехом или на лошадях больше нечем добраться.

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