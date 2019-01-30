На субсидирование авиаперевозок для ДФО выделят еще 5,2 миллиарда рублей

Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 5,2 миллиарда рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«В этом году эти цели профинансированы на 2,8 миллиарда рублей. Мы уже подготовили проект постановления правительства РФ … о дополнительных 5,2 миллиардах. Это увеличивает сумму выделенных средств практически в три раза... Решение будет принято в ближайшее время», – сказал Трутнев.

Полпред пояснил, это связано с тем, что ранее были утверждены новые категории льготников, которые подпадают под субсидированные перевозки. Кроме того, по его словам, может быть рассмотрено субсидирование авиабилетов по самому Дальнему Востоку.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ноябре 2018 года одобрил расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток вдвое – с 73 до 152 направлений. Также программа субсидируемых полетов на Дальний Восток продлена на круглый год, раньше она действовала только с конца марта по начало декабря, пишет ТАСС.