В благовещенском супермаркете охрана вшестером утихомирила двух посетителей (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео из супермаркета, на котором видно, как несколько человек, вероятно, охранники, силой усмиряли двух мужчин около касс. Очевидцы сообщали, что происшествие случилось в новом магазине на Тайване.

Читатели Амур.инфо, приславшие видео рассказали, что происшествие произошло в магазине «Авоська» на улице Муравьева-Амурского. По их словам, двое мужчин пытались украсть продукты и даже напали на покупательницу. На видео зафиксирована финальная часть происшествия: охрана супермаркета пыталась зафиксировать нарушителей, применяя физическую силу. Несмотря на то, что каждого из нападавших сдерживали по два-три человека, те пытались вырваться.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие в супермаркете на улице Муравьева–Амурского случилось в понедельник, 28 января. О попытке кражи товаров сообщили очевидцы, подозреваемых задержали силами охраны. Сейчас по этому факту проводится проверка. О нападении на посетительницу информации не было.