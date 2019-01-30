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30января
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сегодня, 15:02 13

В благовещенском супермаркете охрана вшестером утихомирила двух посетителей (видео)

В благовещенском супермаркете охрана вшестером утихомирила двух посетителей (видео)
Фото: www.amur.info

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео из супермаркета, на котором видно, как несколько человек, вероятно, охранники, силой усмиряли двух мужчин около касс. Очевидцы сообщали, что происшествие случилось в новом магазине на Тайване.

Читатели Амур.инфо, приславшие видео рассказали, что происшествие произошло в магазине «Авоська» на улице Муравьева-Амурского. По их словам, двое мужчин пытались украсть продукты и даже напали на покупательницу. На видео зафиксирована финальная часть происшествия: охрана супермаркета пыталась зафиксировать нарушителей, применяя физическую силу. Несмотря на то, что каждого из нападавших сдерживали по два-три человека, те пытались вырваться.

В полиции Благовещенска подтвердили, что происшествие в супермаркете на улице Муравьева–Амурского случилось в понедельник, 28 января. О попытке кражи товаров сообщили очевидцы, подозреваемых задержали силами охраны. Сейчас по этому факту проводится проверка. О нападении на посетительницу информации не было.

Просмотров всего: 2808

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Wild East

  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    Тайваньское быдло!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Какие охранники в иных торговых точках бывают, так и вдесятером одного не удержат. В Самбери клопики 1,5 метровые на охране или тростинки, дунь, он упадет. Поэтому не мудрено, что ажна вшестером

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    GorojankaКакие охранники в иных торговых точках бывают, так и вдесятером одного не удержат. В Самбери клопики 1,5 метровые на охране или тростинки, дунь, он упадет. Поэтому не мудрено, что ажна вшестером


    Какая оплата - такой и работник.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Их по размеру зарплат что ли набирают?))) Пятнашка, значит 1,5 ростом берут, 18 тыщ, тогда метр восемьдесят)))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    GorojankaИх по размеру зарплат что ли набирают?))) Пятнашка, значит 1,5 ростом берут, 18 тыщ, тогда метр восемьдесят)))


    В думе сотни тыр платят - там тусуются спортсмены боксеры. В магазе на еду чуток платят - вот там и идут пенсы и пацаны. А вы как думали? За 20 тыр набрать молодых красавцев богатырей с орденами?)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Да и правильно, что вшестером двоих скрутили: надо было дуэль чтоль с ними организовывать?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Почему они не экипированы наручниками? Или это не охранники, а контролеры?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Gorojanka

    Какие охранники в иных торговых точках бывают, так и вдесятером одного не удержат. В Самбери клопики 1,5 метровые на охране или тростинки, дунь, он упадет. Поэтому не мудрено, что ажна вшестером



    А разве им разрешено кого-то задерживать?



    А на тревожную кнопку нажать и полутораметровый нажать сможет.



  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Oldlord
    Gorojanka

    Какие охранники в иных торговых точках бывают, так и вдесятером одного не удержат. В Самбери клопики 1,5 метровые на охране или тростинки, дунь, он упадет. Поэтому не мудрено, что ажна вшестером



    А разве им разрешено кого-то задерживать?



    А на тревожную кнопку нажать и полутораметровый нажать сможет.





    Вообще то до приезда полиции могут задержать.

  • Азиат

    Азиат
    42 минуты назад

    Хончо

    Тайваньское быдло!



    А ты какое быдло?

  • жыгули

    жыгули
    38 минут назад

    мутная история

  • жыгули

    жыгули
    38 минут назад

    мутная история

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