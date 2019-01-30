ОНФ соберет жалобы россиян на мусорную реформу и передаст президенту

Общероссийский народный фронт открывает горячую линию для приема обращений от граждан по мусорной реформе. Любой человек сможет позвонить на бесплатный номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию обо всем, что касается этой темы. Об этом заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев на пресс-конференции Народного фронта, посвященной мусорной реформе.

С 1 января 2019 года в России запущена новая система обращения с отходами. По новым правилам вся ответственность за работу с отходами (организацию их сбора и транспортировку) должна лечь на плечи выбранных региональных операторов. Развожаев напомнил, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту следить за реализацией мусорной реформы и докладывать о ее состоянии.

«Мы сознательно сейчас решили уйти от составления рейтингов регионов, хотя и провели огромную работу в этой части. Людям не важны рейтинги, они хотят видеть решение своих проблем здесь и сейчас. Наша задача состоит в том, чтобы получить реальную картину того, как идет мусорная реформа на местах», – отметил Михаил Развожаев.

Он добавил, что в ОНФ ждут сообщений о том, вывозят мусор или нет, с какой периодичностью это делается, какие суммы люди увидят в своих платежках, какие изменения уже произошли и так далее.

«Наш успешный проект "Генеральная уборка" тоже будет заточен на сбор информации о мусорной реформе. Также мы запускаем акцию "Молодежки ОНФ", в ходе которой участники развернут информационную кампанию и выступят в качестве коммуникаторов между жителями городов, региональным оператором по сбору твердых коммунальных отходов и муниципалитетами, поскольку во многих городах люди неделями не могут добиться никакой информации, не понимают сути изменений», – сообщил он.

«Граждане, которые получат или уже получили платежки в этом году, должны прекрасно понимать, за что именно они платят свои деньги. На каком основании региональные операторы подняли тарифы? Если цены выросли, а видимых изменений в качестве жизни нет, то есть не появились контейнерные площадки, нет регулярного вывоза, сортировки и современных полигонов, значит, непонятно, за что платим. В этом случае мы будем добиваться снижения тарифов и четких планов от регоператоров по созданию необходимой инфраструктуры для переработки и утилизации отходов», – рассказал Развожаев.

В заключение этой работы к 1 марта ОНФ планирует сделать народный доклад о том, как началась мусорная реформа. «Он будет заключаться не только в цифрах, это, по сути, будут репортажи с мест о том, как и в каком регионе что происходит. Этот доклад будет публично презентован, и по итогам презентации мы направим его в ответственный за реализацию реформы орган, в правительство, а также направим его президенту страны», – подытожил Развожаев.