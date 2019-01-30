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30января
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сегодня, 13:55 13

Канатная дорога обойдется в 2,2 миллиарда рублей

Канатная дорога обойдется в 2,2 миллиарда рублей

Строительство трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ обсудили на комиссии по приоритетным инвестпроектам при губернаторе области. Строить канатку будут за счет частных инвестиций. Стоимость проекта без НДС – 2,2 миллиарда рублей.

На заседании комиссии сообщили, что в технико-экономическое обоснование внесены уточнения. Они касаются мощности канатной дороги, стоимости и сроков реализации. Канатную дорогу будет строить новый инвестор – группа компаний «Регион».

С китайской стороной специалисты согласовали техническую концепцию и утвердили план совместных действий. На данный момент проходит определение победителя международного конкурса на разработку архитектурной концепции здания и терминала станции канатной дороги.

Ранее глава региона Василий Орлов сообщал, что разработкой проекта займется известная московская компания КБ «Стрелка». Кроме этого, власти информировали, что готовы предоставить инвестору канатной дороги земельный участок без торгов.

«В соответствии с нашим законодательством мы можем предоставить участок земельный без торгов, таким образом, мы инвестору помогаем, снижаем нагрузку финансовую на этот проект, но с условием, что он должен будет начать строить в 2019 году и закончить в 2021-м», – пояснял глава региона.

Сейчас проходят переговоры с европейскими производителями оборудования, необходимого для функционирования канатной дороги.

Планируется строительство наземной парковки ориентировочно на 250 машиномест на территории, прилегающей к терминалу канатной дороги.

«Эта тема обсуждалась на уровне президентов двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем на Восточном экономическом форуме. Буквально на днях я обсуждал вопрос с коллегами из правительства провинции Хэйлунцзян. С нашей стороны важно начать строительство в 2019 году с учётом климатических особенностей, сроков проектирования», – отметил амурский губернатор.

Идея строительства канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ появилась в 2007 году. Инициатором ее появления была Амурская торгово-промышленная палата. Тогда сообщалось, что канатная дорога обойдется в 250 миллионов рублей. На данный момент, согласно технико-экономическому обоснованию, общая стоимость проекта 2,2 миллиарда рублей без НДС. Финансирование предполагается за счёт частных средств.

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#губернатор #Китай #транспорт

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 часа назад

    Сумма уже включает в себя откаты? Или это только прямые затраты на канатку?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Хорошие новости!

  • Berserk

    Berserk
    2 часа назад

    Ура. Только гопников с баулами не пускайте в вагончики.

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Если только затраты на постройку 2,2 млрд., а добавить нужно еще содержание и обслуживание, то сколько будет стоить проезд? Какой срок окупаемости проекта? Какова минимальная загрузка должна быть у этой дороги, что бы окупать хотя бы себя? Какие показатели должны быть, чтобы принести прибыль? Расчет на ЧАСТНЫЕ инвестиции. В нынешней экономической ситуации, КТО в ЗДРАВОМ УМЕ вложится в это дело?

  • Katherine

    Katherine
    2 часа назад

    Боюсь представить стоимость билета при такой сумме на строительство...

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Лучше бы мост через Зею построили!

  • Svna

    Svna
    1 час назад

    В Китае за такие деньги 3 канатные дороги бы построили)))

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Max412Если только затраты на постройку 2,2 млрд., а добавить нужно еще содержание и обслуживание, то сколько будет стоить проезд? Какой срок окупаемости проекта? Какова минимальная загрузка должна быть у этой дороги, что бы окупать хотя бы себя? Какие показатели должны быть, чтобы принести прибыль? Расчет на ЧАСТНЫЕ инвестиции. В нынешней экономической ситуации, КТО в ЗДРАВОМ УМЕ вложится в это дело?


    Китайцы!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    С 250 лямов до 2.2 миллиарда за 12 лет вот это инфляция.

  • Mell

    Mell
    52 минуты назад

    Ну наконец-то!!!! Живем напротив, а переезжаем речку в таких ужасных условиях (((( Хоть будет альтернатива!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    50 минут назад

    Хватит ныть про деньги. Пусть строят. Будет красиво. Кто сворует посадят)

  • Пришлый

    Пришлый
    29 минут назад

    alex 3

    Max412

    Если только затраты на постройку 2,2 млрд., а добавить нужно еще содержание и обслуживание, то сколько будет стоить проезд? Какой срок окупаемости проекта? Какова минимальная загрузка должна быть у этой дороги, что бы окупать хотя бы себя? Какие показатели должны быть, чтобы принести прибыль? Расчет на ЧАСТНЫЕ инвестиции. В нынешней экономической ситуации, КТО в ЗДРАВОМ УМЕ вложится в это дело?



    Китайцы!



    стоимость проекта конечно просто космос! для сравнения канатная дорога в армении в горах длина трассы 5.5 км - 23 млн.евро

    стоимость канатной дороги через темзу в лондоне - 60 млн.. при этом цена билета 5 фунтов в одну сторону.

    самый больной вопрос конечно - таможня, если не использовать действующие терминалы - тогда придется строить новые.

  • Mell

    Mell
    17 минут назад

    Пришлый

    alex 3

    Max412

    Если только затраты на постройку 2,2 млрд., а добавить нужно еще содержание и обслуживание, то сколько будет стоить проезд? Какой срок окупаемости проекта? Какова минимальная загрузка должна быть у этой дороги, что бы окупать хотя бы себя? Какие показатели должны быть, чтобы принести прибыль? Расчет на ЧАСТНЫЕ инвестиции. В нынешней экономической ситуации, КТО в ЗДРАВОМ УМЕ вложится в это дело?



    Китайцы!


    стоимость проекта конечно просто космос! для сравнения канатная дорога в армении в горах длина трассы 5.5 км - 23 млн.евро

    стоимость канатной дороги через темзу в лондоне - 60 млн.. при этом цена билета 5 фунтов в одну сторону.

    самый больной вопрос конечно - таможня, если не использовать действующие терминалы - тогда придется строить новые.



    Думаю 2,2 млрд руб ( около 29 млн. евро) - это стоимость полностью + здание + работы на территории, сама канатка уверен не занимает и половину стоимости.

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