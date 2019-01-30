Канатная дорога обойдется в 2,2 миллиарда рублей

Строительство трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ обсудили на комиссии по приоритетным инвестпроектам при губернаторе области. Строить канатку будут за счет частных инвестиций. Стоимость проекта без НДС – 2,2 миллиарда рублей.

На заседании комиссии сообщили, что в технико-экономическое обоснование внесены уточнения. Они касаются мощности канатной дороги, стоимости и сроков реализации. Канатную дорогу будет строить новый инвестор – группа компаний «Регион».

С китайской стороной специалисты согласовали техническую концепцию и утвердили план совместных действий. На данный момент проходит определение победителя международного конкурса на разработку архитектурной концепции здания и терминала станции канатной дороги.

Ранее глава региона Василий Орлов сообщал, что разработкой проекта займется известная московская компания КБ «Стрелка». Кроме этого, власти информировали, что готовы предоставить инвестору канатной дороги земельный участок без торгов.

«В соответствии с нашим законодательством мы можем предоставить участок земельный без торгов, таким образом, мы инвестору помогаем, снижаем нагрузку финансовую на этот проект, но с условием, что он должен будет начать строить в 2019 году и закончить в 2021-м», – пояснял глава региона.

Сейчас проходят переговоры с европейскими производителями оборудования, необходимого для функционирования канатной дороги.

Планируется строительство наземной парковки ориентировочно на 250 машиномест на территории, прилегающей к терминалу канатной дороги.

«Эта тема обсуждалась на уровне президентов двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем на Восточном экономическом форуме. Буквально на днях я обсуждал вопрос с коллегами из правительства провинции Хэйлунцзян. С нашей стороны важно начать строительство в 2019 году с учётом климатических особенностей, сроков проектирования», – отметил амурский губернатор.

Идея строительства канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ появилась в 2007 году. Инициатором ее появления была Амурская торгово-промышленная палата. Тогда сообщалось, что канатная дорога обойдется в 250 миллионов рублей. На данный момент, согласно технико-экономическому обоснованию, общая стоимость проекта 2,2 миллиарда рублей без НДС. Финансирование предполагается за счёт частных средств.