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Власти не намерены экономить на здоровье детей: в детской поликлинике Благовещенска окончен ремонт

Власти не намерены экономить на здоровье детей: в детской поликлинике Благовещенска окончен ремонт
Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил детскую городскую поликлинику № 4. В учреждении завершился капитальный ремонт, отремонтированы все коридоры и кабинеты.

В поликлинику № 4 поступило новое современное оборудование. Это высококачественные УЗИ-аппараты, ЭКГ, ретинальная камера, лазерный офтальмологический аппарат и множество другой медицинской техники и оборудования.

Василий Орлов высоко оценил проведенный ремонт. Он отметил, что после ремонта в поликлинике качественно изменился интерьер, в кабинетах и холлах – приятная цветовая гамма, оборудована полноценная игровая комната, оформленная в ярких цветах. Он подчеркнул, что теперь в лечебном учреждении нужно создать микроклимат, учесть психологические особенности детей. Важно, чтобы весь коллектив поликлиники включился в эту работу.

«Лично у меня хорошие впечатления, но самое важное – это то, как ремонт и работу поликлиники оценят жители. Но я считаю, что у нее хорошие шансы стать образцовой на территории города и быть примером в вопросе модернизации областной педиатрической службы. Ремонт и приобретение нового современного оборудования – это большие затраты. Педиатрии мы уделяем большое внимание и не намерены экономить средства на здоровье детей. Мы сегодня обсудили перспективы аналогичных ремонтов в учреждениях здравоохранения города и области: до конца года ремонт пройдет в поликлинике № 1, также у нас серьезные планы в части переезда детской областной поликлиники на территорию детской областной больницы», – рассказал Василий Орлов.

Губернатор подчеркнул, что вопросы проведения ремонта и закупки оборудования в детские больницы также обсудят на заседании общественного совета при министерстве здравоохранения Амурской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящий момент поликлиника обслуживает 11 292 ребенка до 18 лет. Здесь трудятся 49 врачей, 64 средних медработника. Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную и специализированную помощь детскому населению города Благовещенска по 22 специальностям.

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#губернатор #дети #здоровье #финансы

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Imangra

    Imangra
    3 часа назад

    Может быть тогда хоть соизволили бы сделать, чтобы в Детской областной клинической больнице в приемном отделении в выходные дни хотя бы один узист дежурил. В субботу на скорой приехали с ребенком (ребенку 2 года) в больницу. Ребенок жаловался на то, что животик болит. Нас 5 часов мурыжили, не могли понять в чем дело - узистов у них нет. Кошмар какой-то, мы просто задолбались из одного корпуса в другой бегать с маленьким ребенком у которого еще и температура высокая. Гордятся тут они ремонтом ...

  • Natali1104

    Natali1104
    3 часа назад

    а губернатор не хочет заехать в поликлинику детскую №2? там наверное ещё Ленина маленького принимали.

  • Imangra

    Imangra
    3 часа назад

    Natali1104

    +1

    Кроме того во второй поликлинике с прививками на Политехнической вообще бардак. В понедельник принимают больных детей и только в этот день они делают прививку манту. Понятное дело, что больному ребенку прививку ставить не будут, значит ведите здоровых детей, стойте в общей очереди, чтоб насобирать там заразы, но за то вам поставят желанную прививочку. Если бы можно было эту прививку в другом месте поставить, даже не задумывалась бы.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    3 часа назад

    Ремонт в детской поликлинике это такая фигня по сравнению с тем, что творит Субботин со здравоохранением в целом. Скину ссылку репортажа "Оптимизировались до кризиса"

  • тт

    тт
    2 часа назад

    ImangraNatali1104

    +1

    Кроме того во второй поликлинике с прививками на Политехнической вообще бардак. В понедельник принимают больных детей и только в этот день они делают прививку манту. Понятное дело, что больному ребенку прививку ставить не будут, значит ведите здоровых детей, стойте в общей очереди, чтоб насобирать там заразы, но за то вам поставят желанную прививочку. Если бы можно было эту прививку в другом месте поставить, даже не задумывалась бы.


    Так во всех поликлиниках, потому что результат смотрят через три дня, поэтому хоть как попадете в день приёма больных детей. (например, делать манту во Вт, результат смотреть будет врач в пт.)

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    2 часа назад



    руководство к действию, он издал соответствующий приказ. И спустя некоторое время уволился.

    Вновь назначенный главврач Михаил Данилов приказ отменять не стал. Хотя, как стало известно, это ему рекомендовали многие, в том числе депутаты Заксобрания Приамурья и кадровики больницы. К слову, главврачи других амурских больниц на это не пошли, сумели отстоять свои позиции и людей.

    Последствия такого управленческого шага ощутили не только работники, но и пациенты Белогорской больницы. И речь не столько о нехватке медикаментов, сколько о катастрофическом кадровом обнищании медучреждения. Как результат - гневные отклики людей на качество оказания медицинской помощи. Один такой звонок поступил накануне выхода газеты в печать. В детском отделении лекарства для лечения больных малышей делят в буквальном смысле этого слова, в кроватках нет матрацев, белья, а мамам предлагают мыть полы в палатах, так как на все отделение одна санитарка…

    Медики предупреждают: скоро в больнице попросту некому будет лечить. И подкрепляют свои слова обращением, которое мы публикуем.

    Редакция

    «Нет больше сил терпеть и видеть, как старательно пытаются развалить Белогорскую больницу. Почти год назад в нашу больницу главным врачом был назначен Анатолий Шеленок, который до этого работал обычным врачом скорой помощи, а значит, не обладал достаточным опытом в управленческой деятельности. Ну да ладно, думали, втянется, научится, продолжит развивать учреждение.

    Но не тут-то было! Его деятельность, а вернее бездеятельность привела только к тому, что спустя шесть месяцев он покинул пост главврача, а больница оказалась на пороге развала...

    15 ноября коллективу больницы был представлен новый главврач. И снова принимается решение назначить человека, ни дня не работавшего на руководящей должности (даже заведующим отделением), врача-травматолога Амурской областной больницы Михаила Данилова.

    И получилось, что в тяжелое для здравоохранения время крупной больнице (третьей в области по количеству работающих и обслуживаемому населению), с ее проблемами, требующими грамотного управленческого опыта и организаторских способностей, назначили руководителя, неспособного взять на себя ответственность и занять хоть какую-то позицию. Все его решения сводятся к консультационным звонкам «наверх». В итоге на решение проблем и вопросов, требующих безотлагательного и оперативного вмешательства, порой уходит до нескольких дней, а то и недель, пока не поступят указания из Министерства…

    За два с небольшим месяца своего руководства Михаил Данилов даже «опередил» своего предшественника по «достижениям» в организации работы Белогорской больницы. Особенно это заметно в кадровой политике. Вместо того чтобы пересмотреть массовые сокращения медицинского персонала в количестве 150 человек, проанализировать и отменить приказ о сокращении сотрудников там, где они действительно необходимы, там, где сокращения несут за собой прямую опасность для здоровья пациентов, новый руководитель отказался это сделать. Его ответ на все вопросы заключался в позиции «не я издавал приказ, не мне его отменять».

    И вот 14 января в хирургическом отделении был сокращен целый пост медицинской сестры. Теперь с тридцатью тяжелыми пациентами работает всего одна (!) медсестра. А ведь почти все такие пациенты должны быть подготовлены к операции, им нужно сделать уколы и поставить капельницы, отвести на рентген или томографию. Зачастую медсестры присутствуют на самой операции, чтобы помогать врачам. Им часто приходится покидать отделение, а потому пациенты остаются без ухода медсестры. Но ведь помощь может понадобиться в любой момент! Кроме того, за ночное дежурство медсестра не успевает сделать все манипуляции и оформить документы. Ей приходится оставаться на работе на все утро, чтобы закончить работу. И о каком качестве медицинской помощи можно говорить?

    В «инфекции» в ночь вообще одна медсестра остается на три этажа отделения. А ведь там лечатся маленькие дети до одного года и больные, которым необходимо ставить капельницы и проводить другие манипуляции регулярно. Медсестры после дежурств говорят, что за ночь они так набегаются по лестнице, что домой идти нет сил.

    Понятно, что новый главный врач старается выполнять все указания Минздрава, но ведь должен же он отдавать себе отчет в том, что такая кадровая политика в первую очередь ударит по нему самому. Ведь главный врач несет персональную ответственность за все, что происходит в стенах больницы. К примеру, те направления деятельности медучреждения, которые необходимо усиливать или хотя бы поддерживать грамотными, компетентными и трудоспособными кадрами в больнице попали «под удар». Важный источник дохода больницы как автономного учреждения - отделение платных услуг - было необдуманно «обезглавлено» последней волной сокращения. Ликвидирована ставка заведующего отделением. Но платные услуги-то оказывать продолжают. И при этом поступление и расходование средств никто не контролирует. Никто теперь не отвечает за то, чтобы у больницы был дополнительный доход, который можно использовать для уменьшения той же кредиторской задолженности…

    Логично предположить, что в реалиях нашего времени для учреждения здравоохранения необходима сильная квалифицированная юридическая защита. Но, судя по всему, только не для Белогорской больницы. Специалисты юридического отдела, к слову, грамотные, активные сотрудники, проработавшие в больнице не один год, не согласившись с навязанными условиями главного врача, делающими невозможной работу в отделе, написали заявления на увольнение. И новое руководство больницы не только не решает сложившуюся ситуацию, но и не беспокоится о том, чтобы укомплектовать отдел новыми кадрами. Результат - дела передавать некому, а значит, юридический отдел можно попросту закрыть.

    Для больницы настало тяжелое время: лекарства заканчиваются, тех же капельниц и шприцов в отделениях мало, бензин на исходе. Каждое собрание медработников больницы сопровождается только одним криком души заведующих отделениями: «Чем лечить людей, если нет лекарств?». А руководитель должен понимать, что государственное медучреждение имеет определенный порядок закупки для нужд больницы, а значит, на полную мощность должен работать отдел закупок. К сожалению, у руководителя горбольницы иной подход. Специалист отдела закупок на протяжении последних шести месяцев, «закатав рукава», изо всех сил в одиночку пытался справиться с огромным количеством работы для бесперебойного функционирования всей больницы (это договоры, контракты, аукционы, котировки на все - начиная с лекарств и заканчивая продуктами питания и дезсредствами). Руководству больницы неоднократно доводилось до сведения, что один специалист физически не может справиться с таким объемом работы. Но никаких шагов принято не было. В результате такого бездействия сложилась критическая ситуация в вопросе обеспечения больницы медикаментами, бензином (когда закончится последний, «скорую» больным можно не ждать). Отсутствие четкой позиции главврача в вопросах работы отдела выражалось в претензиях к единственному специалисту. Работать стало невыносимо - когда тебя обвиняют и оскорбляют, уволится даже самый терпеливый. И специалист отдела закупок написала заявление на увольнение. И здесь дела передавать некому. Что, закрывать отдел?

    Итог такой кадровой политики: за январь - шесть уволившихся по собственному желанию сотрудников администрации горбольницы. Страшно даже представить, что будет дальше с учреждением. Обидно за то, что было достигнуто, к чему стремились, и что хотели воплотить в жизнь. Все это кануло в небытие.

    Мы, работники белогорской больницы задаемся вопросом: неужели у нас в области нет грамотного управленца-руководителя, способного решать сложные задачи, умеющего работать в кризисных ситуациях? Чтобы коллектив верил такому руководителю, видел в нем лидера, который может и потребовать, и похвалить, и взять на себя ответственность. Нам сложно согласиться и смириться с нынешней ситуацией - мы привыкли на протяжении многих лет работать и стремиться к лучшему, ведь у нас все это было еще буквально год назад.

    Мы очень надеемся, что Минздрав обратит внимание на это письмо и сможет наладить стабильную работу белогорской больницы. И встретится с коллективом медицинских сестер трех отделений - хирургии, инфекционного и детского, чтобы понять, что происходит в учреждении, чтобы спасти и сохранить то, что еще можно спасти».

    Вот это катастрофа, а замылить всем глаза ремонтом поликлиники, хоть и детской, закупать на неизвестно какие деньги оборудование, когда нечем и некем лечить, это сверхбезграмотность и непрофессионализм.

  • Сокол28

    Сокол28
    2 часа назад

    При Тезиковщине вообще ничего не делалось! Даже перенаталку и хирургический корпус АОДКБ с нарушениями построили, которые потом устраняли несколько лет!

    Единственное в чем преуспел мистер Тезиков так это в испражнениях на здешнем форуме!

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