Власти не намерены экономить на здоровье детей: в детской поликлинике Благовещенска окончен ремонт

Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил детскую городскую поликлинику № 4. В учреждении завершился капитальный ремонт, отремонтированы все коридоры и кабинеты.

В поликлинику № 4 поступило новое современное оборудование. Это высококачественные УЗИ-аппараты, ЭКГ, ретинальная камера, лазерный офтальмологический аппарат и множество другой медицинской техники и оборудования.

Василий Орлов высоко оценил проведенный ремонт. Он отметил, что после ремонта в поликлинике качественно изменился интерьер, в кабинетах и холлах – приятная цветовая гамма, оборудована полноценная игровая комната, оформленная в ярких цветах. Он подчеркнул, что теперь в лечебном учреждении нужно создать микроклимат, учесть психологические особенности детей. Важно, чтобы весь коллектив поликлиники включился в эту работу.

«Лично у меня хорошие впечатления, но самое важное – это то, как ремонт и работу поликлиники оценят жители. Но я считаю, что у нее хорошие шансы стать образцовой на территории города и быть примером в вопросе модернизации областной педиатрической службы. Ремонт и приобретение нового современного оборудования – это большие затраты. Педиатрии мы уделяем большое внимание и не намерены экономить средства на здоровье детей. Мы сегодня обсудили перспективы аналогичных ремонтов в учреждениях здравоохранения города и области: до конца года ремонт пройдет в поликлинике № 1, также у нас серьезные планы в части переезда детской областной поликлиники на территорию детской областной больницы», – рассказал Василий Орлов.

Губернатор подчеркнул, что вопросы проведения ремонта и закупки оборудования в детские больницы также обсудят на заседании общественного совета при министерстве здравоохранения Амурской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящий момент поликлиника обслуживает 11 292 ребенка до 18 лет. Здесь трудятся 49 врачей, 64 средних медработника. Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную и специализированную помощь детскому населению города Благовещенска по 22 специальностям.