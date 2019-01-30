В Прогрессе при пожаре в пятиэтажке погибли два человека

В поселке Прогресс Амурской области в результате пожара в пятиэтажке погибли два человека. Это хозяин сгоревшей квартиры и его соседка, жившая этажом выше. Пожилая маломобильная женщина задохнулась в дыму.

Из подъезда эвакуировали 13 жильцов, спасены пять человек, один из них ребенок. Пожар случился в ночь с 29 на 30 января, в квартире на четвертом этаже. К моменту прибытия пожарных подразделений квартира уже была объята пламенем, из окон шел густой черный дым. Одно звено газодымозащитной службы по автолестнице проникло в горящую квартиру, пожарные начали тушить огонь. В этот момент второе звено поднялось на пятый этаж для спасения людей, которые не могли выйти в сильно задымленный подъезд.

Пожарные надели спасательные маски на людей и вывели их из подъезда. С нижних этажей эвакуировали 13 человек. Как сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области, в тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и четыре единицы техники пожарно-спасательной части поселка Прогресс и отдельного пожарного поста поселка Новорайчихинск.

Квартира, где произошел пожар, выгорела.

Погибли два человека – это хозяин квартиры и его соседка, женщина 66 лет, которая жила на пятом этаже. Пытаясь спастись, она открыла дверь в подъезд, заполненный дымом. Испугавшись, женщина вернулась в квартиру, не закрыв за собой дверь. Едкий дым быстро заполнил помещение.

«Женщина была маломобильна, дойти до балкона она не смогла. Обнаружив пострадавшую при обследовании помещений, пожарные до последнего оказывали ей первую помощь. Спасти женщину не удалось», – сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

По факту пожара проводится разбирательство. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Райчихинску. По одной из версий, к пожару привела непотушенная сигарета.