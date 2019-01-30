Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 3

Амурским аграриям для развития необходимо снижение железнодорожных тарифов

Амурским аграриям для развития необходимо снижение железнодорожных тарифов
Фото: www.amur.info

На заседании Общественного совета при министерстве сельского хозяйства обсудили предложения в национальную программу «Развитие Дальнего Востока». Аграриям необходимо снижение железнодорожных тарифов и цен на топливо.

«При подготовке своих предложений мы отталкиваемся от мнения наших аграриев, и есть два серьезных аспекта, которые волнуют всех селян, аграриев, товаропроизводителей, – отметил председатель Общественного совета Александр Селин. – Во-первых, для развития сельскохозяйственного производства, закрепления населения в сельской местности, улучшения условий развития села необходимо установить коэффициент платы за электроэнергию в размере 0,5 для сельхозтоваропроизводителей, расположенных в сельской местности, как и для населения в сельской местности в целом. Во-вторых, сегодня нам крайне важно снизить железнодорожные тарифы на приобретенную сельскохозяйственную технику, машины и механизмы, удобрения, семена и, конечно, топливо на 50 % от существующих. Ведь не секрет, что транспортные расходы иногда достигают 30 % стоимости перевозимого груза».

Члены Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области утвердили предложения для подачи в Общественную палату Амурской области к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 543

#Дальний Восток #сельское хозяйство #экономика

распечатать


Власть 10

39 сотрудников полпредства ДФО будут уволены
Общество 1

На субсидирование авиаперевозок для ДФО выделят еще 5,2 миллиарда рублей
Общество 24

В Амурской области воссоединилась русская семья из Бразилии
Общество 1

Китайские журналисты рассказали об ажиотаже на грузовой таможне Хэйхэ

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 часа назад

    Хорошая инициатива. Например при расчете доставки сои из Белогорска до Японии, сумма доставки была просто сумасшедшей, при этом доставка морем из США, не то что немногим выше, но как бы не такая же, хотя расстояния несоизмеримы просто.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Толку то с того, что утвердили предложения, для передачи в Общественную палату.

    Ну ещё раз сто соберутся и воздух посотрясают. Тарифы от этого не изменятся.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    59 минут назад

    Gorojanka

    Толку то с того, что утвердили предложения, для передачи в Общественную палату. Ну ещё раз сто соберутся и воздух посотрясают. Тарифы от этого не изменятся.



    Основная мысль - что можно зарабатывать на увеличившихся объемах в связи с конкурентными тарифами, только это считать надо, а у нас это не умеют делать...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь