Амурским аграриям для развития необходимо снижение железнодорожных тарифов

На заседании Общественного совета при министерстве сельского хозяйства обсудили предложения в национальную программу «Развитие Дальнего Востока». Аграриям необходимо снижение железнодорожных тарифов и цен на топливо.

«При подготовке своих предложений мы отталкиваемся от мнения наших аграриев, и есть два серьезных аспекта, которые волнуют всех селян, аграриев, товаропроизводителей, – отметил председатель Общественного совета Александр Селин. – Во-первых, для развития сельскохозяйственного производства, закрепления населения в сельской местности, улучшения условий развития села необходимо установить коэффициент платы за электроэнергию в размере 0,5 для сельхозтоваропроизводителей, расположенных в сельской местности, как и для населения в сельской местности в целом. Во-вторых, сегодня нам крайне важно снизить железнодорожные тарифы на приобретенную сельскохозяйственную технику, машины и механизмы, удобрения, семена и, конечно, топливо на 50 % от существующих. Ведь не секрет, что транспортные расходы иногда достигают 30 % стоимости перевозимого груза».

Члены Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области утвердили предложения для подачи в Общественную палату Амурской области к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба областного правительства.