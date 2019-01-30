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сегодня, 13:39 1

Амурчанин воспользовался слабостью дамы и обокрал ее

Амурчанин воспользовался слабостью дамы и обокрал ее
Фото: www.amur.info

Ранее судимый житель Белогорья воспользовался беспомощным состоянием знакомой и украл у нее деньги. Жертва злоумышленника была пьяна и поэтому не сразу догадалась, что ее обманывают.

Преступление произошло в сентябре 2017 года. Женщина попросила знакомого помочь ей перевести деньги через мобильный банк. «Помощник» решил воспользоваться тем, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и похитить денежные средства.

Реализуя преступный умысел, злоумышленник сказал, что для перевода ей необходимо отправить смс с номером телефона. При этом указал номер телефона, зарегистрированный на его мать. Не подозревая подвоха, жертва обмана перевела 3 000 рублей. На следующий день на этот же номер она перевела еще 4 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. По приговору злоумышленник получил два года лишения свободы условно. Теперь он обязан не менять места жительства и регулярно являться на регистрацию в контролирующие органы. Деньги – 7 000 рублей – осужденный должен вернуть потерпевшей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Амурчанин воспользовался слабостью дамы и женился на ней.

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