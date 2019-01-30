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сегодня, 13:34 2

Осужден убийца пассажира в поезде Владивосток – Москва

Осужден убийца пассажира в поезде Владивосток – Москва
Фото: Амур.инфо

В Забайкальском крае суд вынес приговор обвиняемому в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Трагедия произошла в июне 2018 года, когда осужденный – он работал поваром на вахте в Амурской области – ехал поездом Владивосток – Москва от станции Сковородино до станции Шилка.

Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина повздорил с одним из пассажиров в тамбуре вагона-ресторана. После ссоры, переросшей в драку, он зашел на кухню вагона-ресторана, взял кухонный нож и ударил оппонента. Раны оказались смертельными. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния не признавал, выдвигал версию о превышении мер необходимой обороны.

Суд, в соответствии с позицией государственного обвинителя, приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    3 часа назад

    Вонючий скот.

  • Лингвист

    Лингвист
    57 минут назад

    Мало дали.

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