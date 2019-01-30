Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

Особенности интерфейса популярного мессенджера WhatsApp позволили пользователям прочитать удаленные собеседниками сообщения. Механизм восстановления основан на функции резервного копирования переписок, которая встроена в приложение по умолчанию.

Чтобы прочитать исчезнувшее из переписки сообщение, необходимо удалить WhatsApp с устройства, а затем установить его вновь. В этом случае весь архив чата восстановится из копии в первозданном виде и приложение не пометит его как удаленное.

Этот способ работает в том случае, если копия не была обновлена (как правило, это происходит автоматически один раз в сутки в ночное время) и устройство не перезагружалось. Он применим практически ко всем устройствам.

WhatsApp позволяет пользователям удалять сообщения в течение часа после отправки.

Ранее сервис ввел новые ограничения на пересылку сообщений до пяти раз. Нововведение связано с попыткой регулирования массовых рассылок, сообщает «Лента.ру».