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Температура воздуха снижается: прогноз погоды в Амурской области на 31 января

Температура воздуха снижается: прогноз погоды в Амурской области на 31 января
Фото: Амур.инфо

31 января в Амурской области будет переменно облачно, ночью местами пройдет слабый и умеренный снег, днем местами по востоку – слабый снег. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 2-7, с порывами в отдельных районах – до 17 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 23...28, местами – 33...38 градусов ниже нуля. Днем будет 15...20, местами – 25...30.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура ночью – 22...24, днем – 13...15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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