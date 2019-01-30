35 амурчан, страдающих алкоголизмом и наркоманией, лишились водительских прав

Прокуратура Белогорска провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Правоохранители выявили 35 жителей, страдающих алкоголизмом или наркоманией, которые имели водительские права.

В частности, в ходе проверки было установлено, что одна из жительниц Белогорска долгое время стояла учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя вторая стадия». При наличии такого диагноза женщина имела водительское удостоверение категории «В, В1».

В целом прокуратура Белогорска выявила 35 граждан, имеющих водительские права и страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. Прокурор направил в суд заявления о прекращении их прав.

Белогорский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 35 местных жителей. Судебные решения вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.