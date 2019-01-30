Ученые рассчитывают на помощь областных властей в ситуации с долгостроем ДВО РАН

Фото: Амур.инфо

Однако коллектив – против. В институте надеются, что власти помогут решить ситуацию с долгостроем. Об этом рассказал директор Института геологии и природопользования ДВО РАН Андрей Сорокин.

«На самом деле идет процесс, вернее, попытка отжатия государственной собственности в частные структуры. Это не только моя точка зрения, это мнение наших сотрудников, то есть сотрудников нашего института, это мнение директорского корпуса, с которым я плотно общаюсь, и академического сообщества», – рассказал ученый.

В распоряжении института сейчас находятся четыре здания, в их числе бывшие торговые ряды «Мавритания». Вся недвижимость расположена в центре города. Несмотря на это, в институте геологии имеется большой дефицит площадей, примерно две тысячи квадратных метров. Площади нужны для размещения дорогостоящего оборудования. Его общая стоимость составляет около 270 миллионов рублей.

Строить здание в районе Зейской – Калинина начали, чтобы сотрудники имели возможность работать в одном месте. Кроме того, предполагалось, что в новом здании расположится палеонтологический музей и аналитический центр ДФО. Обещание областных властей дать взамен нынешнего земельного участка другой Андрей Сорокин считает «иллюзорным».

«Говорят, когда будет, мы вам дадим, и вы соберетесь вместе. Возникает закономерный вопрос. У нас же уже сейчас есть этот участок, помогите нам собраться вместе. Когда мы соберемся вместе, автоматически решится вопрос с "Мавританией". Мы просто добровольно оттуда уходим», – пояснил Андрей Сорокин.

Ученый отметил, что на перевозку специализированного, дорогостоящего оборудования в случае переезда потребуется порядка 200 миллионов рублей. Площадь здания должна быть не меньше 2 тысяч метров, высота потолков – 3,3 метра.

Как сообщало Амур.инфо, средства на достройку здания НИИ в федеральном бюджете не предусмотрены. Поэтому амурский губернатор предложил ученым передать долгострой в областную собственность.

«Я со своей стороны пообещал руководству ДВО РАН: в том случае, если они нам передадут имущество в областную собственность и мы его выставим на торги, отдадим какому-то собственнику с условием, что он там реализует какой-то инвестиционный проект, то мы, в свою очередь, после того как у них появится финансирование, найдем достойный земельный участок. У нас, слава богу, земли много. И предоставим ДВО РАН участок бесплатно», – говорил Василий Орлов.

В начале декабря Андрей Сорокин встречался с министром науки РФ Михаилом Котюковым.

«Я изложил свою позицию и свой вопрос по поводу, как нам в дальнейшем действовать. Из ответа я понял, что не надо рассматривать вариант переезда, надо строить, потом отдавать. (…) Вопрос, что вот вы нам сейчас отдайте, а потом когда-нибудь мы вам отдадим, этот вопрос нас в принципе не устраивает»– пояснил ученый.

Андрей Сорокин отметил, что представители городской власти в январе на заседании комитета Благовещенской думы предложили помощь. В том числе звучали предложения обратиться в РАН и совместными усилиями достроить здание, как когда-то достраивали ОКЦ.

«Мы сейчас стоим на развилке. Если мы выберем тот путь отчуждения этого имущества, согласитесь, я как директор института, как никто другой понимаю, к чему это все приведет. Мы будем законсервированы навсегда в наших четырех зданиях, неполностью приспособленных для аналитической службы», – предположил глава института.

Институт рассчитывает на помощь областных властей и надеется решить ситуацию конструктивно.

«Парадоксальность ситуации в том, что я пытаюсь что-то сделать, чтобы в области были палеонтологические музеи. Чтобы был великолепным образом оснащенный аналитический центр, чтобы мы отдали городу "Мавританию". В итоге меня за это бьют по рукам. (…) Я думаю, что все-таки мы сможем достучаться разными способами, чтобы переломить эту ситуацию», – рассказал руководитель института.

Андрей Сорокин отметил, что на достройку объекта нужно полмиллиарда рублей. В феврале специальная комиссия должна оценить состояние долгостроя.