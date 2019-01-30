Время, проведенное в гаджетах, негативно сказывается на развитии детей

Канадские исследователи выяснили, что чем больше дети в возрасте от двух до трех лет смотрят телевизор или играют с планшетом, тем хуже они развиваются к пяти годам. Также на развитие детей влияет состояние матери.

Семьи, где дети имеют доступ к играм в телефоне и планшете, могут отличаться от иных семей сразу по нескольким критериям.

В новом исследовании группа ученых из Канады систематизировала данные о 2 441 ребенке в возрасте от двух до пяти лет и пришла к выводу, что время, проведенное перед экраном, негативно влияет на развитие детей. Однако это не самый яркий эффект (из тех же данных следует, что чтение книг вслух ребенку обладает более мощным эффектом) и при его обсуждении необходимо сделать ряд оговорок.

Прежде всего, исследователи собирали данные о том, сколько времени в неделю ребенок проводит перед экраном, причем понятие «экранного времени» включало в себя все, что предполагает взаимодействие с любым из возможных дисплеев: просмотр телепередач и мультфильмов или видеоигры.

Каждый дополнительный час в день, проведенный перед экраном, снижает результаты комплексного психологического тестирования на 6-8 процентов.

Причем эффект заметен не сразу, а через год или три года: дети, много сидевшие с гаджетами в два года, хуже справлялись с заданиями, которые им предлагали в трехлетнем возрасте. А те, кто много проводил времени перед экраном в три года, хуже справились с тестами после пяти лет.

Психологи также проанализировали ряд других данных, чтобы конкретизировать вред гаджетов. Ученые провели обратное сопоставление и посмотрели, не будут ли дети с самыми худшими результатами проводить больше всех времени перед экраном, и оно дало отрицательный результат, доказав, что проблема именно в гаджетах. Дети, которые уже имеют дефицит внимания или когнитивных способностей, не сидят перед экраном больше сверстников, но те, кто дольше сидели перед экранами при прочих равных, справляются с тестами хуже.

Исследователи также обнаружили, что на показатели ребенка отрицательно влияет депрессия у матери, и она же увеличивает проведенное с гаджетами время.

А вот наличие у родителей высшего образования сказывается на картине несколько более сложным образом: такие дети в целом лучше справляются с заданиями и при этом время, которое они проводят с планшетом или перед телевизором, значительно снижается — примерно на 20 процентов. Также меньше сидят перед экранами дети из богатых семей (около 10 процентов разницы) и девочки (на 6 процентов меньше). А еще с использованием экранных устройств также отрицательно связана большая продолжительность детского сна, сообщает «Чердак.ру».