В России могут отменить техосмотр для личного автотранспорта

По словам руководителя фракции Сергея Миронова, «техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения». Он привел статистические данные, по которым доля дорожно-транспортных происшествий из-за технических неисправностей автотранспорта составляет не более 4 %. Система техосмотра никак не способствует предотвращению таких аварий, уверен депутат. «Процедура техосмотра зачастую чисто формальна, все сводится к покупке символической бумажки. А реальной диагностикой неисправностей и ремонтом автовладельцы все равно занимаются самостоятельно», — добавил он.

Согласно законопроекту процедура технического осмотра «не распространяется на личные транспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью», в том числе с перевозкой пассажиров.

Сергей Миронов отметил, что по действующим нормам автовладельцы несут ответственность за эксплуатацию неисправных транспортных средств. По его мнению, усиление этой ответственности в дальнейшем могло бы стать альтернативой техосмотру.