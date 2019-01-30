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30января
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сегодня, 11:33 7

В России могут отменить техосмотр для личного автотранспорта

В России могут отменить техосмотр для личного автотранспорта
Фото: moe-online.ru

Во фракции «Справедливая Россия» предложили отменить техосмотр для личного автотранспорта. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. В первую очередь речь идет о легковых автомобилях, которые не используются для коммерческих пассажирских перевозок, в качестве такси или служебного транспорта, сообщается на сайте Госдумы.

По словам руководителя фракции Сергея Миронова, «техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения». Он привел статистические данные, по которым доля дорожно-транспортных происшествий из-за технических неисправностей автотранспорта составляет не более 4 %. Система техосмотра никак не способствует предотвращению таких аварий, уверен депутат. «Процедура техосмотра зачастую чисто формальна, все сводится к покупке символической бумажки. А реальной диагностикой неисправностей и ремонтом автовладельцы все равно занимаются самостоятельно», — добавил он.

Согласно законопроекту процедура технического осмотра «не распространяется на личные транспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью», в том числе с перевозкой пассажиров.

Сергей Миронов отметил, что по действующим нормам автовладельцы несут ответственность за эксплуатацию неисправных транспортных средств. По его мнению, усиление этой ответственности в дальнейшем могло бы стать альтернативой техосмотру.

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Давно пора!

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Давно, но только не будет этого.

  • дед

    дед
    55 минут назад

    этого не будет....никогда! - популизм это!

  • Nikodim

    Nikodim
    50 минут назад

    4% это тоже чьи-то жизни. система должна быть без возможности исполнить ее формально. зря от ГИБДД эту функцию забрали и превратили в чистую коммерцию, отсюда и результат. государство строит дороги, оно и должно за транспортом следить, который их использует. если народ в тонусе не держать, они на таких шушлайках начнут кататься, что легко повысят % проблем.

  • Max412

    Max412
    49 минут назад

    Дешевый популизм. Чтобы хоть как-то засветится. Медведев продал техосмотр страховщикам. Теперь на каждом углу торгуют техосмотрами.

    Вместо того, что бы правильно и разумно организовать процесс, кидают дешевые заявления. А потом втихую торгуют законами. И называют это не коррупцией, а лоббированием.

    Поменять давно пора ВСЕХ в думе, вместе с правительством, и ихним предводителем. Всё погрязло в коррупции с самого верха. Бесплатно ни один разумный закон не пройдет.

  • Stat

    Stat
    44 минуты назад

    Отменят ща чиновникам наказание за коррупцию

  • добренький

    добренький
    31 минута назад

    Nikodim 14 минут назад

    4% это тоже чьи-то жизни. система должна быть без возможности исполнить ее формально. зря от ГИБДД эту функцию забрали и превратили в чистую коммерцию, отсюда и результат. государство строит дороги, оно и должно за транспортом следить, который их использует. если народ в тонусе не держать, они на таких шушлайках начнут кататься, что легко повысят % проблем.

    Nikodim 14 минут назад

    4% это тоже чьи-то жизни. система должна быть без возможности исполнить ее формально. зря от ГИБДД эту функцию забрали и превратили в чистую коммерцию, отсюда и результат. государство строит дороги, оно и должно за транспортом следить, который их использует. если народ в тонусе не держать, они на таких шушлайках начнут кататься, что легко повысят % проб

    ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ КОГДА ГИБДД ЭТИМ ЗАНИМАЛОСЬ ЭТО БЫЛ ДЕНЕЖНЫЙ КОЛОНДАЙК ДЛЯ НИХ , КАЖДЫЙ СОТРУДНИК СТАРАЛСЯ ПОПАСТЬ РАБОТАТЬ НА ТЕХОСМОТР ИХ ТОГДА ЗАРПЛАТА НЕ ВОЛНОВАЛА.

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