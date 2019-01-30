Занятия в двух школах Белогорского района приостановлены из-за ОРЗ

В двух школах сел Белогорского района детей на несколько дней распустили по домам в связи с увеличивающимся количеством заболевших ОРЗ. Закрылся также один детский сад.

В школах Васильевки и Возжаевки приостановлены занятия с 29 января по 4 февраля. В Васильевке число заболевших ОРЗ – 75 человек из 311 обучающихся. В Возжаевке заболели – 89 человек из 292 обучающихся, сообщается на сайте Белогорского района.

Помимо этого, в Возжаевке по той же причине с 30 января приостановлена работа детского сада.

В школах Белогорского района ведется уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях, установлены рециркуляторы, усилен дезинфицирующий режим в пищеблоке, проведен инструктаж с родителями и школьниками о мерах профилактики простудных заболеваний.