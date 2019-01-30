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В Зее двое рабочих пострадали при утечке газа в коллекторе

В Зее двое рабочих пострадали при утечке газа в коллекторе
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В среду, 30 января, в Зее рабочие едва не задохнулись в канализационном коллекторе. Они проводили ремонтные работы на восьмиметровой глубине. Людей удалось спасти.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщение об утечке газа поступило в 10:25. Под землей находились трое сотрудников теплоэнергетической компании.

Один успел спастись самостоятельно, остальных вытащили спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и сотрудники полиции. Достать пострадавших сразу не получилось – спасатели в костюме газодымозащитной службы не смогли попасть внутрь коллектора.

Тогда в колодец спустили веревку с крюком, с помощью которой и подняли пострадавших на поверхность. Двоих мужчин передали сотрудникам скорой помощи. Их состояние здоровья удовлетворительное. В настоящий момент рабочие находятся в центральной районной больнице города.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    Повезло...

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