Более чем трем тысячам амурчан назначена прибавка к пенсии за 30-летний сельский стаж

В Приамурье 3 069 бывшим труженикам села назначена прибавка к пенсии 1,3 тысячи рублей. Это 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или инвалидности. Перерасчет произведен на основании документов, которые имеются в пенсионных делах амурских пенсионеров. Еще более 50 тысяч пенсионных дел находятся в обработке.

Право на надбавку предоставляется пенсионерам при соблюдении одновременно трех условий: 30 лет сельского стажа в профессиях и производствах, утвержденных постановлением правительства РФ; неработающим пенсионерам; фактическое проживание в сельской местности (поселки городского типа не дают права).

При этом в стаж учитывается не вся работа на селе по любым специальностям, а только деятельность по определённым профессиям, должностям и специальностям в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства и рыбоводства. Это, например, агроном, бригадир, водитель автомобиля, тракторист, механик, слесарь по ремонту сельхозмашин, звеньевой, работник зерносклада, инженер, машинист, колхозник (совхоза, сельхозкооператива, артели, член КФХ), ветврач, зоотехник, пчеловод, техник, технолог сельхозпроизводства и другие. Не входят в перечень работники сферы обслуживания, даже если она действовала при сельхозпредприятии.

Для сельских врачей, учителей, воспитателей и библиотекарей право на повышенную фиксированную выплату к пенсии не предусмотрено, однако они по-прежнему сохраняют право на другую пенсионную льготу: досрочное назначение пенсии после приобретенного требуемого стажа работы по специальности.

«Работа по проверке пенсионных дел началась в прошлом году и продолжается сейчас. Более чем трем тысячам сельских пенсионеров прибавка уже установлена, – рассказывает Наталья Кучеренко, начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Амурской области. – Если же пенсионер прибавку не получил, но считает, что по всем условиям подходит под повышение, ему необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту проживания с документами.

В денежном выражении прибавка к пенсии составит 1 333,55 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года составляет 5 334,2 рубля.

Перерасчет фиксированной выплаты у сельских пенсионеров будет происходить в беззаявительном порядке на основе информации, имеющейся в выплатном деле. В то же время пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд и представить сведения, необходимые для перерасчета фиксированной выплаты до конца года включительно. При этом надбавка ему будет назначена за период с 1 января и выплачена в полном объеме после назначения. Если же пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем его обращения.