В день рождения Благовещенска в километре от Китая пройдет беговой марафон

Планируется, что в этом году участников будет более 500 человек. Традиционно бегуны откроют череду праздничных мероприятий, которые запланированы в этот день. Организаторы спортивного праздника приглашают принять участие в забегах на дистанции 1 километр (детский и благотворительный забеги), 10, 21,1 и 42,2 километра.

«Все зарегистрированные участники получат стартовый набор, в который войдут мешок для обуви, футболка, бутылка для воды и другая сувенирная продукция от партнеров мероприятия. Все успешно финишировавшие спортсмены получат медали. Отдельно будут награждены победители и призеры в своих возрастных категориях. В прошлом году таких, например, было 96 человек», – рассказала организатор проекта «Бег к мечте» Альбина Попова.

Зарегистрироваться на одну из дистанций можно на сайте russiarunning.com или на официальном сайте проекта www.begkmechte.ru. Также на сайте «Бега к мечте» можно узнать об акциях и скидках для команд, семей, граждан социальной категории. «Хотим обратить внимание, что допуск к соревнованию обеспечивает не только оплата регистрационного пакета, но и наличие медицинской справки, в которой прописано, что спортсмен допущен к забегу на определенную дистанцию», – добавила Альбина Попова.

Организаторы планируют, что в этом году в забегах примут участие не меньше 500 человек. Для сравнения, в 2017 году, когда организация проводила полумарафон «Первопроходцы-марафонцы. Бег к мечте», на старт встало около 300 человек, в 2018 году на марафон «Бег к мечте» зарегистрировалось более 400. Среди участников представители дальневосточных городов, городов России и иностранные граждане из Перу, Камбоджи, КНР, Афганистана.

«Спортсмены уже начали проходить регистрацию. Свои команды начали формировать представители беговых клубов из Хабаровска. Заявки направлены руководителям беговых сообществ в Якутске, Владивостоке, Южно-Сахалинске. Марафон интересен спортсменам из Китая. Нам уже сообщили, что китайцы готовы зарегистрировать от 100 до 300 человек. Это один из показателей, что событийный туризм в городе развивается», – отметила организатор мероприятия.

Те, кто планирует участвовать в марафоне, могут начать подготовку. В клубе любителей бега желающих научат правильной технике бега, выработке выносливости и формированию спортивного духа. В холодное время года тренировки под руководством кандидата в мастера спорта по легкой атлетике Дмитрия Гавриса проходят в манеже стадиона «Амур» по адресу: улица Ленина, 160. Подробнее можно узнать по телефону +7-914-556-02-80 (предпочтительно WhatsApp).