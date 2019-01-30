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30января
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сегодня, 11:07 2

Молочная продукция в России будет продаваться по новым правилам

Молочная продукция в России будет продаваться по новым правилам
Фото: ru.depositphotos.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, по которому молоко и молочные продукты должны продаваться в магазинах с пометкой о том, что в них не содержится заменителей молочного жира. Как пишет ТАСС, об этом премьер сообщил на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

«Это постановление правительства, которое касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли, – сказал Медведев. – Мы дополняем правила продажи отдельных товаров. Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира».

По словам главы правительства, такая информация необходима, поскольку «покупатель имеет право знать, что он приобретает».

«В последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры, эта технология позволяет и увеличить срок хранения молочной продукции, и снизить себестоимость. То есть, там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и, скажем по-честному, не все хотят эти продукты покупать», – добавил глава кабмина.

Медведев отметил, что новые требования будут полезны также малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. «Им зачастую не просто наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации», – пояснил Медведев.

Он добавил, что «новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей». «Чтобы у ретейлеров были возможности и время на подготовку, новые правила начнут действовать с середины года, то есть, с 1 июля текущего года», – заключил Медведев.

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#производство #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    теперь закроются молочные отделы

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    У нас нет такой продукции...

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