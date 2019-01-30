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30января
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сегодня, 11:05 3

Мальчик провел несколько дней в лесу и выжил благодаря медведю

Мальчик провел несколько дней в лесу и выжил благодаря медведю
Фото: Twitter/Alyssa Paige Godwin

Трёхлетний Кейси Хэтэуэй вернулся домой после того, как провёл два дня в лесу при минусовой температуре. Счастливый случай произошел в городе Эрнул, Северная Каролина, США.

В тот день мальчик играл во дворе своей бабушки с другими детьми, но по каким-то причинам домой не вернулся, а ушел в лес. Как только бабушка заметила, что ребенка нет, то сразу обратилась в полицию и к волонтерам. Полицейские подключили к поиску вертолёты и дроны. Мальчик был одет слишком легко, и полицейские посчитали, что он не выдержал бы низких температур в лесу.

Через два дня мальчика обнаружили среди колючих кустов, замёрзшего и промокшего насквозь, но живого. Чтобы добраться до него, спасателям пришлось идти по пояс в ледяной воде, а ведь рост самого Кейси около 60 сантиметров.

Вернувшись домой, мальчик рассказал родным, что ему в лесу помогал медведь, который согревал его и кормил. В этой местности на самом деле водится множество медведей, но узнать, говорил ли мальчик правду, невозможно. Однако версию Кейси подхватила и его тётя – Бреанна Хэтэуэй, которая заметила на мальчике шерсть животного.

По словам тёти, Кейси идёт на поправку, улыбается и разговаривает. Был медведь или не был, неизвестно, но мальчик вернулся домой живым и почти невредимым, сообщает Life.ru.

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#дети #животные #здоровье #происшествия #США

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Комментарии
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  • Валерьянка

    Валерьянка
    1 час назад

    3-х летний ребёнок около 60 см?

  • Blonda

    Blonda
    1 час назад

    ага, врут и не краснеют

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Сочинение на тему как я провел выходные без интернета)))

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