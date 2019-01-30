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30января
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В Амурской области воссоединилась русская семья из Бразилии

В Амурской области воссоединилась русская семья из Бразилии
Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободненском районе живет община староверов. Люди, сохранившие русский язык и культуру на чужбине, приехали в Амурскую область из стран Южной Америки. Недавно на амурской земле воссоединилась семья Килиных – к Аликсию Килину из Бразилии приехала его супруга Агриппина. Они не виделись почти 10 лет.

«Я приехала сюда, конечно, только потому, что здесь живет Аликсий. И вот теперь я по-настоящему счастлива, – говорит женщина. – Я родилась в Боливии. Когда было мне четыре года, семья переехала в Бразилию. С Аликсием познакомилась, когда во время школьных каникул со старшей сестрой поехали к родственникам в Уругвай. С того момента, как я увидела его глаза, поняла, что люблю. Признаюсь, что, если бы не муж, я бы никогда не оставила Бразилию».

Сын Килиных Дамиан и его мама никогда в жизни не видели настоящего снега. Агриппина впервые в жизни надела зимние сапоги и шубу. Решение ехать в Россию далось Агриппине с трудом. Отговаривали родственники, переживавшие за нее, но сердце взяло верх над всеми разумными доводами. Оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников супруге Аликсия помогли в Министерстве иностранных дел России и Агентстве по развитию человеческого капитала. Если все сложится, то в этом году они уже смогут получить российское гражданство, пишет Gzt-sv.ru.

В Амурской области их ждал муж и отец. К приезду семьи он построил дом и наладил быт. «В первый день долго печку топили, чтобы туда жену с сыном привезти. Пока создавали "бразильский" климат в нашем доме, не могли наговориться с моими мамой и отцом в их доме до поздней ночи, – говорит глава семьи. – Они ведь Дамиана и супругу очень давно не видели. Хочу отметить, что всевышний знает, когда мы приезжаем – морозы отступают. Когда я первый раз сюда приехал, тоже было потепление». Дамиан подружился с мальчишками, уже успел покататься на коньках на городском катке. Сейчас староверы расчищают площадку для детей на озере Бардагон.

В Бразилии Агриппина занималась сыроделанием. «Когда мы были совсем маленькими детьми, то наша мама прошла обучение этому делу. Местная учительница научила женщин мыловарению, сыроделанию и другим вещам, которые помогли бы домохозяйкам зарабатывать деньги, не выходя из дома. Она очень много сил вложила в то, чтобы заинтересовать людей и научить изготавливать экологически чистые продукты», – вспоминает женщина.

При изготовлении сыра Агриппина использует только молоко и закваску, которую выписала из Москвы. «Конечно, срок хранения нашего сыра намного короче, чем в магазинах, где он не портится 90 дней. Но консерванты неблагоприятно влияют на здоровье. Мне важно изготовить сыр и в те же сутки довезти его до клиента», – объясняет Агриппина. Если в Свободном появится спрос на сыр, то Килины планируют увеличить поголовье дойных коров. В настоящее время цена домашней моцареллы 800 рублей за килограмм. Сколько необходимо покупателю, столько и взвесят. Даже если у человека небольшая сумма денег, он может и должен иметь возможность приобрести натуральный продукт, убеждена Агриппина.

«Мы постараемся, чтобы людям понравилось. Будем подстраиваться под их вкусовые предпочтения: кто-то будет просить больше соли, кто-то меньше. Несколько изменить вкус сыра можно и самим. К примеру, немного полить его оливковым маслом и посыпать орегано. Можно разогреть в микроволновке. Также из этого сыра я делаю маленькие узелочки, которые получаются твёрже, их можно жарить прямо с шашлыком», – советует хозяйка.

Продукцию староверов уже распробовали и представители строительных компаний, задействованных на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Молоко из хозяйства Килиных пьют на космодроме Восточный. Аликсий заключил договор с ними на поставку овощей и арбузов. «Нас сейчас трое, и мы все сдюжим!» – уверена Агриппина. «Главное, чтобы погода помогла. Да, от погоды много зависит. В прошлом году арбузы уже почти поспели и резко 10 сентября ударил мороз. От солнышка мы знаем, как уберечь урожай, а вот от морозов не спасешь», – отмечает Аликсий.

Килины не боятся трудностей, которые могут возникнуть и продолжают испытывать их на прочность. На первом месте стоит проблема с оформлением документов. Из-за ошибок в переводе пришлось переделывать документы. За это время закончился срок годности справки об отсутствии судимости и срок действия визы. «Спасибо нашей правозащитнице Лидии Ивановне Графовой, которая, находясь в Москве, помогает нам. Если бы не она, уже давно бы моя семья была бы вынуждена улететь обратно», – говорит Аликсий.

Дамиану нужно продолжать учебу в школе. Сесть за школьную парту хочет и его мама. «Читать на русском языке я умею, а вот писать могу только на португальском. В этой стране по любому поводу необходимо заполнять бумаги и писать заявления. Лучше если я сама буду уметь это делать», – считает женщина.

Еще один неприятный момент, с которым пришлось столкнуться приезжим – неприязнь со стороны местного населения. Им приходится слышать высказывания о том, что им государство дает все, а коренным жителям – ничего. «Вчера в Благовещенске сидели в очереди к нотариусу, и две бабушки нас назвали халявщиками и бездельниками. Но что мы могли им ответить? Бог их простит. А знаете, неважно уже, кто и что говорит, пусть только не мешают нам жить. Мы приехали сюда и не хотим кому-то навредить. То, чем мы здесь планируем заниматься, думаю, никому не помешает», – уверена Агриппина.

Ее поддерживает супруг: «Через несколько лет, когда мы окончательно встанем на ноги, люди тоже изменят своё мнение о нас. Им надо привыкнуть. А пока мы привыкли к тому, что где-то нам ставят палки в колеса. В Приморье вообще мой дом подожгли. Но родина есть родина, и мы хотим остаться здесь. Здесь даже климат лучше». «Я тоже, когда вырасту, отсюда никуда не уеду, – говорит Дамиан. – Мне здесь очень понравилось».

День Килиных начинается с пяти утра – доение коровы, обработка молока, изготовление сыра, творога и других продуктов. Аликсий делает мужскую работу, а Агриппина хлопочет по дому. Когда выпадает свободный час, она прогуливается по единственной пока в поселке улице Песчаной. А еще Аликсий увлекается обработкой камней и изготовлением каменных шкатулок. К этому хобби мужчину привел случай: в Приморье он починил специальный станок для одного из мастеров. В благодарность тот позволил Аликсию попробовать самому поработать с камнями, и у него получилось.

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#религия #Свободный #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    свои бегут-надо область кем то заселять

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Я очень рад за Агриппину и нашу страну.

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Братеев1

    свои бегут-надо область кем то заселять



    Хорошая семья, непьющие и работящие. Да чем больше таких, тем лучше!

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    плОти налоги-хоть папуасами заселяй

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    S kak $

    Братеев1

    свои бегут-надо область кем то заселять



    Хорошая семья, непьющие и работящие. Да чем больше таких, тем лучше!



    поживут в нашей стране полгода - начнут пить

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    возьмут гектар и завалят АО моцареллой, появится местная Антигриппина))) отожмет Аликсия

  • Necta

    Necta
    2 часа назад

    Агриппина - красавица.

    Только не поняла, почему они 10 лет не виделись.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Adolf
    S kak $

    Братеев1

    свои бегут-надо область кем то заселять



    Хорошая семья, непьющие и работящие. Да чем больше таких, тем лучше!



    поживут в нашей стране полгода - начнут пить


    Чептаки? Мож через полгода к ним сюда приедет пол Бразилии, проведут референдум и станет в Бразилии на один штат больше. А че, Риу-Гранди-Амур... Звучит).

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Necta

    Агриппина - красавица.

    Только не поняла, почему они 10 лет не виделись.



    Не иначе что-то с сыром не так.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Дмитрий1


    проведут референдум




    По нашему законодательству?!



  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Adolf

    S kak $

    Братеев1

    свои бегут-надо область кем то заселять



    Хорошая семья, непьющие и работящие. Да чем больше таких, тем лучше!



    поживут в нашей стране полгода - начнут пить



    Как-то да.



    Уже сейчас, после этой статьи, на семью вполне могут наехать контролирующие органы. Причем по куче позиций. Да и зависть в соседях неистребима. Наверняка будут гадить.



    А так, успехов семье.



  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    почему бы и нет. Делают свое производство, кормят опять же наш народ, хоть и местный. Трудятся. Молодцы. Ни у кого ничего не просят.

  • Necta

    Necta
    2 часа назад

    Вряд ли наедут. Это же проект. Многим ли семьям помогают с документами правозащитники из Москвы?

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Necta

    Агриппина - красавица.

    Только не поняла, почему они 10 лет не виделись.



    Сначала муж уехал в Россию, семья осталась ждать, пока он не устроится. В Приморье у него не задалось, приехал в Амурскую область. Сейчас вот семья к нему приехала.

  • Necta

    Necta
    1 час назад

    10 лет? Чай не времена графа Резанова.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    А чё у них там с домом в Бразилии? пустует? Можно я по быренькой свалю туда пожить годик-другой бананасов пожрать да по пальмам полазить, предков мезазойских вспомнить?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Разиня, так там работать надо.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Да, так любит, что 10 лет жили врозь. Странное понятие любви. А что местные недовольны, так их понять можно. Для коренных дальневосточников у властей фига в кармане, а для приезжих и подъемные, и земля вне очереди, и прочие блага. Плевать на своих, лишь бы чужим хорошо было - принцип кремлевских дармоедов.

  • Разиня

    Разиня
    56 минут назад



    Мартовская Зима

    Разиня, так там работать надо.



    Государственный чиновник — 1300-2000 реалов. (реал = 17,75 руб) 36000 руб

    Да Я сдам нафиг однушку и двушку студентуре и поеду по пальмам лазить и ничегонеделать тока бананы жрать на пляже и изредка залазить срать комментами на Амуринфо за Политику.

    так чё там с их Фазнедой то? Я уже прям вся загорелась с ПМЖ Бразильянским.

    Пусть эти тут жопы морозят, сыры-колбасы делают, валежник в зимусобирают да от местных бардагонских Обаригенов с факелами, швабрами отбиваются - мне такие развлекухи кажутся дикими. я в теплые края хочу.

  • Бриз

    Бриз
    19 минут назад

    Не чистое финансирование их проживания на Амурской земле. Что тут не так! Может кто бабло отмывает на староверах?

  • Mainer

    Mainer
    6 минут назад

    Молодцы однако! На позитиве.



    Какое лицо у героини заметки! Смотрел бы и смотрел.

    Чисто русское, причём что называется "ещё то". Из тех времён. Из русских сказок, картин и наших представлений о Руси, взятых оттуда.



    Ей богу, смотрю и радуюсь!

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