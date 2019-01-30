В Амурской области воссоединилась русская семья из Бразилии

«Я приехала сюда, конечно, только потому, что здесь живет Аликсий. И вот теперь я по-настоящему счастлива, – говорит женщина. – Я родилась в Боливии. Когда было мне четыре года, семья переехала в Бразилию. С Аликсием познакомилась, когда во время школьных каникул со старшей сестрой поехали к родственникам в Уругвай. С того момента, как я увидела его глаза, поняла, что люблю. Признаюсь, что, если бы не муж, я бы никогда не оставила Бразилию».

Сын Килиных Дамиан и его мама никогда в жизни не видели настоящего снега. Агриппина впервые в жизни надела зимние сапоги и шубу. Решение ехать в Россию далось Агриппине с трудом. Отговаривали родственники, переживавшие за нее, но сердце взяло верх над всеми разумными доводами. Оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников супруге Аликсия помогли в Министерстве иностранных дел России и Агентстве по развитию человеческого капитала. Если все сложится, то в этом году они уже смогут получить российское гражданство, пишет Gzt-sv.ru.

В Амурской области их ждал муж и отец. К приезду семьи он построил дом и наладил быт. «В первый день долго печку топили, чтобы туда жену с сыном привезти. Пока создавали "бразильский" климат в нашем доме, не могли наговориться с моими мамой и отцом в их доме до поздней ночи, – говорит глава семьи. – Они ведь Дамиана и супругу очень давно не видели. Хочу отметить, что всевышний знает, когда мы приезжаем – морозы отступают. Когда я первый раз сюда приехал, тоже было потепление». Дамиан подружился с мальчишками, уже успел покататься на коньках на городском катке. Сейчас староверы расчищают площадку для детей на озере Бардагон.

В Бразилии Агриппина занималась сыроделанием. «Когда мы были совсем маленькими детьми, то наша мама прошла обучение этому делу. Местная учительница научила женщин мыловарению, сыроделанию и другим вещам, которые помогли бы домохозяйкам зарабатывать деньги, не выходя из дома. Она очень много сил вложила в то, чтобы заинтересовать людей и научить изготавливать экологически чистые продукты», – вспоминает женщина.

При изготовлении сыра Агриппина использует только молоко и закваску, которую выписала из Москвы. «Конечно, срок хранения нашего сыра намного короче, чем в магазинах, где он не портится 90 дней. Но консерванты неблагоприятно влияют на здоровье. Мне важно изготовить сыр и в те же сутки довезти его до клиента», – объясняет Агриппина. Если в Свободном появится спрос на сыр, то Килины планируют увеличить поголовье дойных коров. В настоящее время цена домашней моцареллы 800 рублей за килограмм. Сколько необходимо покупателю, столько и взвесят. Даже если у человека небольшая сумма денег, он может и должен иметь возможность приобрести натуральный продукт, убеждена Агриппина.

«Мы постараемся, чтобы людям понравилось. Будем подстраиваться под их вкусовые предпочтения: кто-то будет просить больше соли, кто-то меньше. Несколько изменить вкус сыра можно и самим. К примеру, немного полить его оливковым маслом и посыпать орегано. Можно разогреть в микроволновке. Также из этого сыра я делаю маленькие узелочки, которые получаются твёрже, их можно жарить прямо с шашлыком», – советует хозяйка.

Продукцию староверов уже распробовали и представители строительных компаний, задействованных на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Молоко из хозяйства Килиных пьют на космодроме Восточный. Аликсий заключил договор с ними на поставку овощей и арбузов. «Нас сейчас трое, и мы все сдюжим!» – уверена Агриппина. «Главное, чтобы погода помогла. Да, от погоды много зависит. В прошлом году арбузы уже почти поспели и резко 10 сентября ударил мороз. От солнышка мы знаем, как уберечь урожай, а вот от морозов не спасешь», – отмечает Аликсий.

Килины не боятся трудностей, которые могут возникнуть и продолжают испытывать их на прочность. На первом месте стоит проблема с оформлением документов. Из-за ошибок в переводе пришлось переделывать документы. За это время закончился срок годности справки об отсутствии судимости и срок действия визы. «Спасибо нашей правозащитнице Лидии Ивановне Графовой, которая, находясь в Москве, помогает нам. Если бы не она, уже давно бы моя семья была бы вынуждена улететь обратно», – говорит Аликсий.

Дамиану нужно продолжать учебу в школе. Сесть за школьную парту хочет и его мама. «Читать на русском языке я умею, а вот писать могу только на португальском. В этой стране по любому поводу необходимо заполнять бумаги и писать заявления. Лучше если я сама буду уметь это делать», – считает женщина.

Еще один неприятный момент, с которым пришлось столкнуться приезжим – неприязнь со стороны местного населения. Им приходится слышать высказывания о том, что им государство дает все, а коренным жителям – ничего. «Вчера в Благовещенске сидели в очереди к нотариусу, и две бабушки нас назвали халявщиками и бездельниками. Но что мы могли им ответить? Бог их простит. А знаете, неважно уже, кто и что говорит, пусть только не мешают нам жить. Мы приехали сюда и не хотим кому-то навредить. То, чем мы здесь планируем заниматься, думаю, никому не помешает», – уверена Агриппина.

Ее поддерживает супруг: «Через несколько лет, когда мы окончательно встанем на ноги, люди тоже изменят своё мнение о нас. Им надо привыкнуть. А пока мы привыкли к тому, что где-то нам ставят палки в колеса. В Приморье вообще мой дом подожгли. Но родина есть родина, и мы хотим остаться здесь. Здесь даже климат лучше». «Я тоже, когда вырасту, отсюда никуда не уеду, – говорит Дамиан. – Мне здесь очень понравилось».

День Килиных начинается с пяти утра – доение коровы, обработка молока, изготовление сыра, творога и других продуктов. Аликсий делает мужскую работу, а Агриппина хлопочет по дому. Когда выпадает свободный час, она прогуливается по единственной пока в поселке улице Песчаной. А еще Аликсий увлекается обработкой камней и изготовлением каменных шкатулок. К этому хобби мужчину привел случай: в Приморье он починил специальный станок для одного из мастеров. В благодарность тот позволил Аликсию попробовать самому поработать с камнями, и у него получилось.