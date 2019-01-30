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30января
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сегодня, 10:08 1

За 2018 год в Приамурье из продажи изъяли игрушки на сумму более 2 миллионов рублей

За 2018 год в Приамурье из продажи изъяли игрушки на сумму более 2 миллионов рублей
Фото: 4U.ge

В 2018 году управление Роспотребнадзора по Амурской области проверило 16 торговых объектов, реализующих игрушки. Было составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, наложено 9 штрафов на сумму 139 тысяч рублей, изъято из оборота 23,7 тысячи игрушек ненадлежащего качества, без документов и маркировки на общую сумму 2 миллиона 304 тысячи рублей.

Также в рамках контроля за соблюдением требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков» проведено 25 проверок, изъято из оборота более 4,4 тысячи предметов детской одежды и обуви без документов, подтверждающих безопасность продукции, без маркировки на русском языке.

В преддверии новогодних праздников в торговых объектах проверялась реализация новогодних подарков. При проверках отслеживались сроки годности изделий, условия хранения, предписанные производителем, рассматривались документы, подтверждающие качество и безопасность товара, маркировка, нанесенная на упаковки продукции. По фактам выявленных нарушений возбуждено 73 дела об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 750 тысяч рублей, изъято 120 килограммов кондитерских изделий с истекшим сроком годности, сообщает ведомство.

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    3 часа назад

    Начинайте писать про детей, африку, че там еще...

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