Госдума предлагает отменить техосмотр для легковых машин: обзор прессы

О благовещенской художнице Анне Тюриной; о Китае, который становится лидером во многих отраслях; о пенсиях губернаторов, ушедших в отставку, и о многом другом пишут сегодня газеты. Их читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Российская газета» на последней странице публикует очень симпатичное фото – одно из тех, что участвовало в конкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна». На нем запечатлено отражение в воде – в полынье – белого медведя. Как удалось сфотографировать зверя, опаснее которого нет никого на свете (во всяком случае, так написано в газете), – загадка.

Снимок действительно впечатляет. Обратите внимание.

Также в номере

После впечатлений от фотографии пришел черед изумления от заметки о том, что наши народные избранники, депутаты Госдумы предложили освободить личный легковой автотранспорт от техосмотра. Согласитесь, что-то здесь не так. У нас как заходит речь о ТО, так сразу начинаются непонятки, и, казалось бы, благие намерения превращаются в головную боль. Сегодня все автолюбители знают, что ТО – это своеобразный налог на железного коня. И если депутаты озаботились освобождением от этого законного отъёма денег, значит, они придумали какой-то иной, более изощренный способ залезть в наш карман. Ну, дай бог, чтобы я ошибался. Но вы же понимаете, куда благими намерениями выложена дорога.

Полный абзац

Вернемся к фотографиям. Берем в руки «Телепорт» и ужасаемся тому, что видим на его страницах: жучки на хлебе, червяки в консервах, рыболовный крючок в выпечке. Всего того, что прислали в редакцию на фото читатели газеты, не перечислить. Материал Анны Шаркаевой посвящен тому, что могут найти в продуктах покупатели. А те, кто не сфотографировал опасные сюрпризы, на словах рассказали о гвоздях, осколках стекла, о, понятно, тараканах и даже – вот уж воистину сюрприз! – игуанах! Даже сама газета не рекомендует читать материал, если вы человек впечатлительный. Я-то ничего, ко всяким публикациям привык: даже и политика не вызывает у меня тошноты.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» зачитался материалом Дарьи Дружининой о благовещенской художнице Анне Тюриной. И если вы не знакомы с ее творчеством, то очень даже жаль. Аня – человек-солнышко, и картины у нее светлые и радостные, и даже просто прочитав интервью с ней, разулыбался. Буду рад, если чтением именно этой публикации вы начнете сегодня день.

И я жалею, что не этот материал попался мне в числе первых. А а то всё о политике да пищевых добавках.

Вам статья

Давайте посмотрим, чем радует нас еженедельник «АиФ». Не пропустите материал о том, каким образом некогда нищий Китай сегодня становится лидером во всё большем числе отраслей. Делается упор на то, что рулевым в политике и экономике страны является партия. Коммунистическая партия Китая. У нас в стране тоже рулит партия. Но не мы в числе мировых экономических лидеров. Получается, дело в партии?

Еще рассматривается «курильский» вопрос. Пишут, что под нынешний кризис основу заложил экс-министр иностранных дел страны Козырев. Но как к нему предъявить претензии, если ныне он проживает в США?!

И хорошо, от души чертыхнувшись, я подошел к финалу.

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой». Здесь можно прочесть о бандах малолеток, оккупировавших торговые центры, о новом женихе Волочковой, о том, что к 2025 году Якутия по климату превратится в Крым, и т.д.

А вот заостряется внимание – ну как-то само собой – на странице, где рассказывается, сколько получают губернаторы, ушедшие в отставку. Приведу пару примеров. У Амана Тулеева – плюс-минус 400 тысяч в месяц. Это только наличка, не считая того, что жилье (282 квадрата) оплачивает бюджет области. И не считая много чего прочего.

Или вот Вячеслав Шпорт – хабаровский экс-губернатор. Все примерно так же, как у Тулеева.

И это губернаторы. А интересно, как обстоят дела у президентов?

Впрочем, у нас бывших сегодня нет, говорить не о чем.