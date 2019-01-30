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30января
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сегодня, 09:23 1

В суд ушло очередное дело о хищениях при строительстве Восточного

В суд ушло очередное дело о хищениях при строительстве Восточного
Фото: ru.depositphotos.com

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего замначальника главка Спецстроя Сергея Батукаева, руководителя проектов предприятия Натальи Буланцевой, инженера подразделения по строительству космодрома Элизы Кучиной и директора ООО СК «Северстрой» Глеба Суховеркова. Всем им предъявлены обвинения в хищении.

Каждому из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное организованной преступной группой»). «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в СК.

Как полагает следствие, с марта по сентябрь 2015 года обвиняемые составляли фиктивные документы о выполнении работ и закупках материалов для строительства космодрома. В результате их действий на счета аффилированных фирм поступило около 21 миллиона рублей, которые позже были обналичены и похищены, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СК РФ.

Чтобы другие работники предприятий не сообщили о недостоверных сведениях, были подготовлены приказы о премировании должностных лиц. Необоснованных премий было выплачено на сумму более 3,8 миллиона рублей.

Отмечается, что обвиняемые добровольно возместили часть похищенной суммы. К тому же для удовлетворения исков о компенсации ущерба арестовано имущество фигурантов дела.

По нарушениям при строительстве космодрома было возбуждено более 140 уголовных дел. Общий ущерб, по данным Генпрокуратуры, составил 10 миллиардов рублей. Ранее несколько фигурантов уже были осуждены.

На днях СМИ сообщили о гибели бывшего руководителя предприятия «Дальспецстрой», которое занималось строительством космодрома Восточный, Дмитрия Савина нашли мертвым во дворе частного дома на юго-востоке Москвы.

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#космодром #суды #финансы

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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    кладезь ворованных денег

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