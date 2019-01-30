На 2019 год Роскосмос запланировал пять пусков с Восточного

«На 2019 год запланировано пять пусков – больше, чем за всю историю эксплуатации этого молодого космодрома», – говорится в статье.

Первый пуск с Восточного состоялся в апреле 2016 года, второй – в ноябре 2017 года – он завершился неудачей. Из-за ошибки в программном обеспечении системы управления разгонным блоком аппараты не были выведены на орбиту. Третий пуск состоялся в феврале 2018 года, четвертый – 27 декабря 2018 года.

Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. Это первый национальный космодром гражданского назначения, который, по планам, обеспечит России независимый доступ в космическое пространство.