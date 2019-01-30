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30января
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Китайские журналисты рассказали об ажиотаже на грузовой таможне Хэйхэ

Китайские журналисты рассказали об ажиотаже на грузовой таможне Хэйхэ
Фото: m.heihe.gov.cn

На грузовом пункте пропуска Хэйхэ увеличилось количество грузовиков с соей, въезжающих из Благовещенска. По информации телевидения Хэйхэ, ажиотаж наблюдается из-за предстоящей приостановки работы таможни с 4 по 6 февраля.

Как сообщает портал Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ, поток машин состоит из российских грузовиков, груженных соей на въезд. Обратно в Россию они возвращаются пустыми. Груз каждой машины не превышает 25 тонн.

«Чтобы пропустить максимальное количество машин через таможню, мы предприняли такие меры, как декларирование груза заранее, оплата таможенных пошлин постфактум», – пояснил китайским журналистам заместитель управления пункта пропуска грузовой таможни Хэйхэ Ван Чжицян.

«Учитывая рост грузопотока на пункте пропуска, мы увеличили время работы, организовали зеленый коридор для овощей, фруктов и других скоропортящихся продуктов на выезд из Китая. Что касается грузов на въезд в Китай, мы сократили время досмотра грузов», – сообщил работник второго пункта пропуска управления въезда и выезда города Хэйхэ Ли Чжицян.

С января по декабрь 2018 года, грузооборот таможни Хэйхэ составил 579 тысяч тонн, это на 51 % больше, чем в 2017 году. Экспорт в Амурскую область составил 138 тысяч тонн, на 13,1 % больше, чем годом ранее. Импорт из России в Китай составил 441 тысячу тонн, что на 68,7 % больше, чем в 2017 году. Всего за прошедший год таможня Хэйхэ проверила 46 тысяч единиц транспорта, что на 26,6 % больше, чем годом ранее.

На пункте пропуска Хэйхэ за 2018 год паспортный контроль прошли 878 тысяч человек. Это на 12,8 % больше, чем в 2017 году.

Ранее Амур.инфо сообщало, что пассажирская и грузовая таможня Хэйхэ не будет работать с 4 по 6 февраля из-за празднования Нового года по восточному календарю.

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#Китай #сельское хозяйство #таможня

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