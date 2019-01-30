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30января
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сегодня, 08:38 2

Белогорский ФОК имени Солнечникова засияет неоновым светом

Белогорский ФОК имени Солнечникова засияет неоновым светом

В Белогорске решили установить подсветку фасада физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова. Линии здания подчеркнет неоновый свет.

Решение о подсветке ФОКа принял глава Белогорска Станислав Мелюков. Здание спортивного комплекса с двумя бассейнами и игровым залом в 1,3 тысячи квадратных метров состоит из трех блоков. Строение имеет сложную архитектурную форму. Именно эту особенность и подчеркнут исполнители проекта. Они объединят в единое целое множество граней здания и его витражную систему.

Для создания светодиодной иллюминации потребуется около километра гибкого светящегося кабеля. С учетом яркой цветовой гаммы фасада он придаст новый облик ФОКу в ночное время. Объединит неоновая система почти 100 тысяч диодов, которые будут включаться с наступлением темноты.

Единственным светодиодным элементом фасада ФОКа в настоящее время является его логотип в виде сердца. Две конструкции установлены в ноябре 2018 года. Они включаются автоматически.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    деньги есть-чего ж не осветить

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    На кубики лего похоже :)

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