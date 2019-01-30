Гороскоп на 30 января: Стрельцы хорошо проведут время, а Водолеи проявят твердость

Восход Солнца: 08:07

Заход Солнца: 17:18

Солнце в Водолее.

Овен. Остерегайтесь простуды, она, как никогда близко подкралась к вам, и если не выставить против нее мощную защиту, то вы к вечеру можете свалиться с температурой. Будьте внимательны к окружающим и бегите от всех, кто проявляет хоть какие-то признаки заразности.

Телец. Этот день для Тельцов начнется очень удачно. Внезапная встреча или заранее спланированное мероприятие оставит после себя шлейф приятных воспоминаний. Вечер проведите рядом с теми людьми, по которым вы скучаете.

Близнецы. Перегрузки и нерациональное использование своих сил могут стать причиной стрессов и заболеваний. Избыток активности и впечатлений может негативно влиять на сон.

Рак. Сегодняшний день Ракам стоит посветить на то, чтобы разобраться в себе. Также Вам сегодня не стоит выходить на открытый конфликт с начальством или коллегами. Будьте спокойны и главное, не показывайте никому свои слабые места.

Читайте также

Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля: Скорпионы займутся карьерой, у Тельцов сильное напряжение

Лев. Возможны неожиданные препятствия как на работе, так и в домашних делах. Занимайтесь тем, что не требует серьезных усилий.

Дева. День благоприятствует приватным встречам, консультациям на личные темы и поиску информации деликатного свойства, поискам сути, раскрытию тайн, научным и социологическим изысканиям.

Весы. Для профессиональной деятельности данный период будет очень удачным. Вы обладаете свободой действий и можете использовать знания и время по своему усмотрению.

Скорпион. Сегодня не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет.

Читайте также

Астрологический прогноз на вторую половину января

Стрелец. Звезды не советуют вам отказываться от шанса хорошо провести время, если у вас есть для этого соответствующее настроение. Тяга к дорогостоящим развлечениям, особенно совместным, может привести к лишним незапланированным расходам.

Козерог. В данный период могут возникнуть ситуации, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы.

Водолей. День наделяет Водолея уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле – и на работе, и в семье.

Рыбы. Способность к обучению сильно снижается, появляются раздражительность, беспокойство, непоседливость. Не стоит на сегодня планировать важные учебные мероприятия.

Астролог: Вальдемар Небоходцев