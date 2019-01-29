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29января
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За жилищно-коммунальные услуги амурчане задолжали более 1,5 миллиарда

За жилищно-коммунальные услуги амурчане задолжали более 1,5 миллиарда
Фото: www.amurobl.ru

В правительстве Амурской области состоялось расширенное заседание. На нем представили информацию об имеющихся запасах топлива и нарушениях в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства. Проблемным вопросом остается задолженность амурчан за жилищно-коммунальные услуги.

На 1 января объем задолженности составляет более 1 500 000 000 рублей. В том числе задолженность управляющим компаниям – 575 500 000 рублей. Вопрос находится на особом контроле главы региона и министерства ЖКХ.

Министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев отметил, что с начала сезона по 24 января зарегистрировано 43 нарушения в работе объектов ЖКХ. Все они были устранены в течение нескольких часов. «По данным на 23 января, фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составляют: 262 000 тонн угля, или 122 % от плана, мазута – 6 700 тонн, или 107 %. Дров запасено 2 200 тонн, или 226 %», – перечислил руководитель ведомства.

По данным регионального правительства, ситуация на котельной ЗАТО Циолковский стабилизировалась. В настоящее время запас мазута составляет 1 341 тонну. Этого объема топлива хватит на 28 суток работы котельной. Еще 500 тонн мазута в пути. «Имеется договоренность с поставщиком о перевозке на склады ЗАТО 1 800 тонн мазута», – сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2018 года стало известно, что из котельной ЗАТО исчезли 792 тонны мазута. Министр ЖКХ Сергей Гордеев получил выговор. Обстоятельства пропажи топлива расследуют правоохранители.

К завершению подходит восстановление канализационного коллектора в селе Возжаевка Белогорского района. Смонтировано 2 140 метров труб из необходимых 2 200 метров. Работу планируют завершить к 1 февраля.

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#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Остановите рост цен и долгов не будет.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Денег - нет..

    Но вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ломай меня полностью! давай, реформатор, накидывай ещё и мусорячью реформу и дебильный капремонт = долги ещё больше вспухнут. Но разве это остановит истинного барыгу делового человека от власти и на бизнеса?!

  • Румит

    Румит
    1 час назад

    Рост долгов пропорционален падению доходов населения.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Уважаемый, министр ЖКХ области - Сергей Гордеев! Что за странная политика, у подведомственных Вашему министерству ресурсоснабжающих организаций, по начислению и взиманию оплаты за потреблённые услуги?... Почему в расчёте вывоза ТКО, берётся 1 кв.м. жилой площади, а не количество проживающих? Мусорят кто, метры или люди?...Так конечно, сумма платежа больше, а чем больше сумма,тем меньше вероятность её оплаты. Логика проста!... Подсказать, как сумму сделать ещё больше??? Нужно за норматив брать ни метр, ни количество проживающих, а, кг. живого веса тех, кто проживает на этих метрах. Будет, ВААЩЕ КРУТО!!! Тогда долги за услуги ЖКХ будут не 1,5 лярда, а в раза 2-3 больше....

  • pavelekalov

    pavelekalov
    13 минут назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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