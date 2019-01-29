За жилищно-коммунальные услуги амурчане задолжали более 1,5 миллиарда

В правительстве Амурской области состоялось расширенное заседание. На нем представили информацию об имеющихся запасах топлива и нарушениях в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства. Проблемным вопросом остается задолженность амурчан за жилищно-коммунальные услуги.

На 1 января объем задолженности составляет более 1 500 000 000 рублей. В том числе задолженность управляющим компаниям – 575 500 000 рублей. Вопрос находится на особом контроле главы региона и министерства ЖКХ.

Министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев отметил, что с начала сезона по 24 января зарегистрировано 43 нарушения в работе объектов ЖКХ. Все они были устранены в течение нескольких часов. «По данным на 23 января, фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составляют: 262 000 тонн угля, или 122 % от плана, мазута – 6 700 тонн, или 107 %. Дров запасено 2 200 тонн, или 226 %», – перечислил руководитель ведомства.

По данным регионального правительства, ситуация на котельной ЗАТО Циолковский стабилизировалась. В настоящее время запас мазута составляет 1 341 тонну. Этого объема топлива хватит на 28 суток работы котельной. Еще 500 тонн мазута в пути. «Имеется договоренность с поставщиком о перевозке на склады ЗАТО 1 800 тонн мазута», – сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2018 года стало известно, что из котельной ЗАТО исчезли 792 тонны мазута. Министр ЖКХ Сергей Гордеев получил выговор. Обстоятельства пропажи топлива расследуют правоохранители.

К завершению подходит восстановление канализационного коллектора в селе Возжаевка Белогорского района. Смонтировано 2 140 метров труб из необходимых 2 200 метров. Работу планируют завершить к 1 февраля.