Белогорец поблагодарил участковых, успокоивших соседа-меломана

Житель Белогорска поблагодарил участковых, которые помогли урезонить беспокойного соседа. Он любил громко слушать музыку по ночам и стучать в двери соседских квартир. Жильцы не раз просили его успокоиться, но он никак не реагировал на эти просьбы.

Тогда горожанин обратился за помощью к участковым. Участковые уполномоченные полиции Иван Фролов и Евгений Полоротов провели с гражданином профилактическую беседу. После этого дебошир больше не беспокоил соседей, сообщает управление МВД России по Амурской области.

«Младший лейтенант полиции Фролов Иван Иванович не оставил мое заявление без внимания. Проявил смелость, настойчивость, профессионализм и находчивость. В результате умелых действий совместно с лейтенантом полиции Полоротовым Евгением Александрович к гражданину применены меры воздействия. Новогодние праздники жильцы дома встретили в спокойной обстановке», – говорится в тексте письма на имя начальника МО МВД России «Белогорский» Давида Авидзба.