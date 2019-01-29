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сегодня, 20:08 0

В России собираются за год избавиться от мошеннических схем в строительстве жилья

В России собираются за год избавиться от мошеннических схем в строительстве жилья
Фото: www.amur.info

В долевом строительстве начали действовать новые правила, которые ускоряют переход на новую модель финансирования. Подлежит устранению пробел в законодательстве, который позволял застройщикам заранее получить разрешения на строительство на годы вперед и работать по старым правилам.

Покупая квартиры у таких застройщиков, покупатели рискуют. «Те риски, которых мы хотели избежать для покупателей, присутствуют в этих проектах. Получается, на несколько лет вперед застройщикам хватило бы этих разрешений, чтобы работать по старым правилам», – рассказал в интервью «Российской газете» председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Ускорение перехода на эскроу-счета защитит покупателей квартир.

Окончательно перейти на новые правила застройщики должны с 1 июля 2019 года. Однако безболезненно это смогут сделать не все. «Реформа усилит существующие проблемы застройщиков, которые работали недобросовестно, по принципу пирамиды. Она заставит эти проблемы проявиться значительно более концентрированно, компактно во времени. Без реформы это произошло бы в течение двух-трех лет. А сейчас это произойдет в течение года. Нужно готовиться к тому, что число проблемных объектов увеличится», – считает Николаев.

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#российская власть #строительство

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