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29января
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сегодня, 19:51 4

Прививки могут заменить использованными носовыми платками

Прививки могут заменить использованными носовыми платками
Фото: www.amur.info

Американская компания предлагает бороться с эпидемиями простудных заболеваний необычным способом. Она выпустила средство профилактики ОРВИ – использованные носовые платки, передает Новости Mail.ru. Человек получает возможность приобрести иммунитет, вступив в контакт с вирусом в удобный момент.

Зараженные платки (Vaev Tissue), по словам разработчиков продукта, намного безопаснее инъекций и таблеток против простуды. От человека требуется только протереть нос зараженным платком. Далее должна развиться легкая форма ОРВИ, которая подготовит организм к возможной эпидемии и активизирует иммунитет.

У нового метода защиты от вирусных инфекций есть критики. Они говорят о том, что существует огромное количество вирусов. И потребуется выпустить платки с образцами каждого из них, а это нереально. Невозможно «переболеть по графику», как это заявляют разработчики платков. Нельзя предсказать точно процесс инфицирования и протекания заболевания. К тому же платки могут быть опасны для лиц с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей.

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#здоровье

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Комментарии
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  • atasy

    atasy
    20 минут назад

    Фуу

  • DimonS

    DimonS
    20 минут назад

    С поносом можно бороться использованной туалетной бумагой, а с гонореей - использованными презервативами. Все дешево, все для народа.

  • anschutka

    anschutka
    15 минут назад

    Продам использованные платки. Дорого. Конфидециально. Оптовикам скидки

  • DimonS

    DimonS
    2 минуты назад

    Продам использованную туалетную бумагу. Предоплата. Самовывоз.

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