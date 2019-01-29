Прививки могут заменить использованными носовыми платками

Зараженные платки (Vaev Tissue), по словам разработчиков продукта, намного безопаснее инъекций и таблеток против простуды. От человека требуется только протереть нос зараженным платком. Далее должна развиться легкая форма ОРВИ, которая подготовит организм к возможной эпидемии и активизирует иммунитет.

У нового метода защиты от вирусных инфекций есть критики. Они говорят о том, что существует огромное количество вирусов. И потребуется выпустить платки с образцами каждого из них, а это нереально. Невозможно «переболеть по графику», как это заявляют разработчики платков. Нельзя предсказать точно процесс инфицирования и протекания заболевания. К тому же платки могут быть опасны для лиц с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей.