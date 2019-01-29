За совершение серии краж житель Зеи лишился свободы

Зейский районный суд Амурской области признал жителя города Зеи виновным в совершении нескольких краж и покушении на кражу.

В сентябре 2018 года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ночью в ее квартиру через незапертую дверь балкона проник неизвестный. Он забрал сотовый телефон и планшет. Хозяйка жилища попыталась задержать злоумышленника, однако непрошеному гостю удалось скрыться. Со слов потерпевшей, полицейские составили фоторобот обвиняемого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали его. Им оказался житель Зейского района, мужчина 1974 года рождения. Кроме того, в полиции установили, что он причастен еще к семи эпизодам краж и одному эпизоду покушения на кражу. По всем указанным фактам следственный отдел МО МВД России «Зейский» возбудил уголовные дела.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Как сообщает амурское управление МВД, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.