В Амурской области капитальный ремонт проведут в 262 домах

В Амурской области в 2019 году планируется капитально отремонтировать 262 дома. На работы потратят около 1,5 миллиарда рублей. На 1 января текущего года областной Фонд капремонта заключил 122 договора на разработку проектов.

94 договора заключены на проведение строительно-монтажных работ. Общая сумма – более 683 миллионов рублей. Об этом губернатору Амурской области Василию Орлову доложил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области Дмитрий Шоплик.

«Большое внимание уделяется качеству работ. 10 сотрудников-кураторов ежедневно выполняют контроль и приемку строительных работ, выезжая в отдаленные районы Приамурья», – отметил Дмитрий Шоплик.

Проблемным вопросом остается поиск подрядчиков для разработки проектов и выполнения ремонтных работ. Руководитель Фонда рассказал, что сейчас готовится встреча с руководителями строительных организаций, на которой Фонд подробно расскажет о своей работе и постарается привлечь к сотрудничеству крупные строительные организации, сообщает правительство Приамурья.

«Фондом совместно с министерством юстиции Амурской области направлены предложения о внесении изменений в порядок привлечения подрядчиков для работ по капитальному ремонту. Сейчас они рассматриваются в Минстрое России. Если эти предложения будут приняты, мы сможем нарастить объем работ не менее чем на 30 %», – сказал Дмитрий Шоплик.

Глава региона положительно оценил работу Фонда и предложил делать такие отчеты регулярными. «В следующий раз в докладе следует привести анализ деятельности по сравнению с прошедшими периодами, чтобы было понятно динамику в работе Фонда», – распорядился Василий Орлов.