В Благовещенске жительница аварийного дома выселяется в никуда

В Благовещенске жительницу деревянного дома на улице Амурской просят покинуть квартиру и сдать ключи. Горожанка прожила здесь более 20 лет. По данным мэрии, помещение в аварийном доме она занимает незаконно.

«Некуда мне идти, просто некуда. Я даже не знаю, на улицу, если только», – говорит Галина Буренко, пока живущая в доме № 295 по улице Амурской. Родной дом, в котором она прожила более 20 лет, хозяйка вынуждена покинуть. В 1996 году Галина Николаевна вместе с мужем обменяла квартиру на жилье в бараке. У семьи тогда были финансовые проблемы, требовались деньги.

В 2001 году главу семейства из-за психического заболевания положили в больницу на постоянное лечение. Женщина с сыном решили найти другое жилье. Она продала свою долю знакомой, чтобы купить гостинку. Условились на 800 тысяч рублей. По словам Галины Николаевны, как полагается, оформили договор, но деньги за жилье покупательница так и не отдала.

Расторгнуть договор купли-продажи у бывшей хозяйки не получилось. «Я просто по времени, по срокам опоздала, – объясняет Галина Николаевна. – У них дается две недели, вот в течение двух недель нужно написать заявление, что ты не согласен с этой сделкой, и ее сразу аннулируют. Может быть, и сама где-то виновата, поэтому… такая вот ситуация. Все мы, люди, делаем ошибки в своей жизни».

Доля мужа тоже не досталась Галине Николаевне. По словам женщины, собственницей доли недвижимости оказалась сестра ее супруга. В итоге новые хозяева бывшей квартиры Галины, по ее информации, уже получили взамен новое жилье по программе переселения. Дом, который построили в 60-х годах прошлого века, признали аварийным. Штукатурка отваливается, пол гуляет, трещины в стенах прикрывают одеяла. Для сохранения тепла пришлось приспособить даже матрас. «Если где-то машины или тяжелая техника проходит, у нас начинает сыпаться штукатурка. Трещины давно идут по углам», – показывает хозяйка.

Со своей проблемой горожанка обращалась в жилищный центр. Там ей предложили временное жилье. «На временное не согласна! Потому что я здесь прожила 23 года. Мне не надо хоромы, мне хотя бы просто комнату в общежитии выделили, и уже бы нормально было», – говорит Галина Буренко.

Юристы поясняют – восстановить сроки исковой давности и расторгнуть договор купли-продажи, по которому Галина Николаевна так и не получила деньги, уже нельзя. Три года, за которые можно было расторгнуть сделку, прошли. Но женщине советуют попытаться вернуть долю мужа. «Так как лицо находилось под наблюдением врачей, нужно провести посмертную медико-психологическую либо психиатрическую экспертизу, которая может установить, что лицо на момент совершения сделки находилось под воздействием, допустим, лекарственных препаратов, которые оказывают влияние на сознание. То есть человек не отдает отчета своим действиям, не распоряжается волей», – советует юрист Игорь Волобуев.

В новое жилье из аварийного барака уже съехали шесть семей – бывших соседей Галины Буренко. А она на днях получила предписание от городских чиновников о том, что должна покинуть квартиру и сдать ключи. Женщина собирает вещи и говорит, что идти ей некуда – близкого общения с родственниками нет.

Ситуацию прокомментировали в администрации Благовещенска. Многоквартирный жилой дом № 295 по улице Амурской признан аварийным и подлежащим сносу. Он включен в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». После расселения его снесут.

Собственником квартиры в этом доме Галина Буренко не являлась. Как сообщили в администрации, еще в октябре 2017 года трем собственникам квартиры предоставили равнозначное по общей площади жилое помещение взамен аварийного жилья, заключив договор мены.

Вопрос о предоставлении жилого помещения Галине Буренко вместо квартиры в аварийном доме рассматривался в Благовещенском городском суде. В начале октября 2018 года суд вынес решение признать Галину Николаевну утратившей право пользования квартирой № 5. Решение суда вступило в законную силу.

«Суд пришел к выводу, что оснований для предоставления Буренко Г.Н. жилого помещения взамен аварийного помещения не имеется, поскольку из фактических обстоятельств дела установлено отсутствие у Буренко Г.Н. какого-либо права в отношении спорной квартиры. Таким образом, Буренко Г. Н. обязана освободить аварийное жилое помещение – квартиру № 5», – говорится в комментарии администрации Благовещенска.

Решить жилищный вопрос Галина Николаевна может, устроившись работать в муниципальную организацию. В этом случае она будет вправе подать заявление о постановке на учет как нуждающаяся в предоставлении жилого помещения в муниципальном общежитии.