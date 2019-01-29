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29января
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сегодня, 18:49 0

Высоту будущего флагштока в Белогорске снизили на 15 метров

Высоту будущего флагштока в Белогорске снизили на 15 метров
Фото: www.belogorck.ru

В Белогорске решили понизить высоту флагштока, который украсит центр кольцевой развязки. Коррективы в высоту сооружения внесла практическая реализация проекта. На рабочей встрече с участием главы Белогорска Станислава Мелюкова принято решение о возведении не 50-метрового флагштока, а 35-метрового.

«При всей своей на первый взгляд простоте установка флагштока – задача на самом деле технологически сложная. Чтобы поднять сооружение на высоту 50 метров, необходима серьезная специализированная техника, которой в легком доступе на территории региона пока нет, – отметил замглавы по строительству Владимир Розонов. – Поэтому главой принято решение установить флагшток в 35 метров. Это выше 10-этажного дома. Расчетный вес конструкции, состоящей из трех элементов, составит 2,2 тонны. Диаметр низа флагштока – почти 1 метр. В остальном все останется по проекту».

В системе предусмотрена лебедка для поднятия флага и специальный флюгерный механизм, благодаря которому полотнище не будет оборачиваться вокруг конструкции и флаг всегда будет развеваться по ветру. Проект реализуют за счет внебюджетных источников. Конструкцию из оцинкованной стали выполнит специализированная организация из Тольятти.

Также на заседании решили установить конструкцию ко Дню Победы. 9 Мая на флагшток поднимут Знамя Победы. 12 июня – флаг России. В оставшиеся 363 дня на флагштоке должен развеваться флаг Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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