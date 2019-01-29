По факту гибели человека при пожаре на хладокомбинате возбуждено уголовное дело

По данным СУ СК, во время возгорания в одном из зданий пострадали три человека. Они проводили ремонтные работы. Двоих раненых доставили в больницу, третий отказался от госпитализации. На следующий день один из госпитализированных скончался.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время следственная группа провела осмотр места преступления. Чтобы установить причины возгорания, назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. «Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Алексей Лубинский.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», руководство Благовещенского хладокомбината заявило, что 28 января на территории предприятия произошло возгорание в одном из складских помещений. Склад был передан в аренду сторонней организации и находится в ее ведении. Продукции хладокомбината на складе не было.

В социальных сетях появилась информация, что это был взрыв. «Спешим опровергнуть данное заявление. Это было бытовое возгорание в результате нарушения техники пожарной безопасности. В настоящее время ведется разбирательство в отношении обстоятельств произошедшего. Все собранные материалы будут переданы в соответствующие органы», – говорится в пояснениях руководства предприятия.