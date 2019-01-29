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сегодня, 18:07 0

Из Завитинского района пытались вывезти 15 коров без документов

Из Завитинского района пытались вывезти 15 коров без документов
Фото: ru.depositphotos.com

В пятницу, 25 января, сотрудники отдела госветнадзора совместно с полицейскими выявили 15 коров, которых перевозили без ветеринарных документов. «Нелегалов» выявили на 1 686 километре автомобильной дороги «Амур». Скот перевозили из Завитинского района в Комсомольск-на-Амуре.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, была проведена разъяснительная беседа об обязательном сопровождении подконтрольного груза ветеринарно-сопроводительными документами. Информация направлена начальнику управления ветеринарии правительства Хабаровского края для проведения карантинных мероприятий в соответствии с законодательством РФ, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

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#животные #происшествия

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